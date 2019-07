Splněný sen, zářil štěstím český obránce. Pak si uvědomil, že mu gól pokazil plány

Zápas měl pro českého kapitána vítězů zvláštní nádech. Za Jagiellonia Bialystok hraje české duo Přikryl, Pospíšil, barvy nováčka hájí kromě Petráška i Češi Schwarz, Bartl. Na trávníku kvůli zranění chyběl jen posledně jmenovaný.

Po domácí prohře z úvodního kola se Rakowu proti Jagiellonii moc nevěřilo. Nakonec ale Petrášek zářil štěstím. „O poločase jsme si v kabině řekli, že se nesmíme nechat uspokojit tím, že hrajeme dobře. Bod pro nás byl málo. Chtěli jsme to ve druhé půlce rozhodnout a to se naštěstí podařilo," vykládal kapitán nováčka.

Osm minut před koncem právě on rozhodl zápas. „Měli jsme standardku z poloviny hřiště, Igor Sapala poslal do vápna parádní míč, já jsem si cuknul, abych se zbavil obránce a jak jsem byl rozběhnutý, tak už jsem se to jen snažil trefit to, co největší silou." popisuje střelec svoji trefu.

Ta mu nakonec zkomplikovala pozápasové plány. Určitě ale nelitoval. „Chtěl jsem si po zápase s Tomášem Přikrylem vyměnit dres, ale tím, že jsem dal svoji první branku v Ekstraklase, tak jsem si ho nakonec nechal na památku." usmívá se Petrášek, který byl zařazený do sestavy kola nejvyšší polské soutěže. Stejně však pochválil za výkon všechny krajany na trávníku.

„Třeba Martin Pospíšil za Jagiellonii hraje ve výborné formě, minulý týden byl jedním polským deníkem vyhlášený jako hráč kola. I proti nám byl často na balónu, rozehrával většinu akcí soupeře. Ale dopadlo to dobře pro nás," dodal.