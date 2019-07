Bitva o fotbalistu roku! V nominaci je hvězdná desítka, kdo je váš favorit?

V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2019 podle FIFA jsou Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Muhammad Salah a Virgil van Dijk. Naopak se do ní nevešel loňský vítěz Luka Modrič.