Neymara se nebojí! Chceme další trofej, velí Koubek před bitvou o Superpohár

Mohla to být senzace léta. Z českého pohledu určitě. Reprezentační gólman Tomáš Koubek byl blízko přestupu do slavného Porta, kde měl nahradit legendárního Španěla Casillase. Nakonec zůstal v Rennes a těší se na bitvu o francouzský Superpohár proti PSG, úřadujícímu šampionovi Ligue 1. „Rádi bychom zase zvedli trofej nad hlavu," nebojí se hvězd Koubek. Zápas se hraje v sobotu od 13:30 v Číně.

V přípravě to nebyla ze strany Rennes výsledkově žádná hitaparáda. Tým nevyhrál ani jednou. Bral dvě remízy a dvakrát prohrál. Koubek však věří, že v prvním ostrém utkání, navíc na neutrální půdě, může jeho tým odehrát s hvězdami nabitým PSG dobrý zápas. „Výsledky nebyly ideální. Ale teď je před námi obrovská příležitost vyhrát další trofej a všichni ji chceme pro Stade Rennes získat," burcuje Koubek.

Dobře si uvědomuje, že soupeř bude velkým favoritem. V Číně už jsou fotbalisté pařížského klubu delší dobu. To hráči Rennes mají za sebou dvanáct hodin v letadle. Dva dny na aklimatizaci by měli podle Koubka stačit. „Všichni víme, jak to je skvělý pocit, když získáte trofej. Jsme hladoví, abychom tenhle pocit zažívali co nejčastěji," naznačuje Koubek, že by rád dostal slavného rivala na lopatky.

Nejde o dlouhodobou soutěž, Koubek ví, že v jednom utkání je šance na úspěch. „Je před námi jeden zápas, devadesát minut, případně prodloužení a penalty. A to se může vždycky stát cokoliv. Chceme našim fanouškům doma i na stadionu udělat velkou radost," pokračuje gólman, který i během léta předváděl skvělé výkony a třeba proti bundesligovému Lipsku chytil penaltu.

Podle zdrojů Sport.cz by proto ještě pořád mohl být ve hře letní přestup českého reprezentanta. Jasno by mohlo být během pár dní.