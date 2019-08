Systém play off v MLS je sra*ka, Ibrahimovic znovu perlil

Nejlepší střelec LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic si během rozhovoru po čtvrtečním tréninku v Los Angeles znovu nebral servítky a bez skrupulí řekl, co si myslí. Tentokrát o systému, kterým se hraje americká Major League Soccer. Play off je podle sedmatřicetiletého Švéda sra*ka.

Hvězda MLS Zlatan Ibrahimovic musel pár lidí zřejmě znovu zvednout ze židle. Během rozhovoru se zámořskými novináři opět naplno řekl, co si myslí. Svou kritiku tentokrát cílil na hrací systém, který uplatňuje americká liga.

„Myslím si, že systém MLS je sra*ka," řekl Ibrahimovic. „Stáčí vám prostě vyhrát v play off a to je vše. Všude jsou výsledky důležité, ale tady – skončíte na sedmém místě, uděláte play off, začnete vyhrávat a jste šampionem," popsal Švéd to, co je největší slabinou vyzařovacího systému.

Bouřlivák Ibrahimovic na sebe v zámoří strhává spoustu pozornosti. Nedávno se vyjádřil ke kvalitě hráčů v lize. Řekl tehdy, že se cítí jako ferrari mezi fiaty. Jeho slova vyvolala značný poprask. Jenže bývalý švédský reprezentant své tvrzení záhy potvrdil. Městského rivala Los Angeles FC hned následující den sestřelil hattrickem pří vítězství 3:2.

Pak ale přišly na řadu dvě ligové porážky 0:4 a 0:3. Podle Zlatana je těžké se namotivovat k zápasům, v nichž o nic nejde. „Mám rád velké souboje, v nich můžu naplno ukázat, co ve mně je," řekl nedávno. Možná že k dalšímu skvělému výkonu Ibrahimovice vyhecuje souboj s D.C. United s kapitánem Waynem Rooneym, který je na programu v neděli.