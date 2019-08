To má být sabotáž? zuřil Stramaccioni po prohrané premiéře v Íránu

Italský trenér Andrea Stramaccioni, který je v Česku známý především jako někdejší kouč pražské Sparty, má za sebou nezapomenutelný debut v íránské nejvyšší soutěži. Jeho Esteghlal prohrál v Tabrízu na hřišti místního Machine Sazi 0:1 gólem v nastaveném čase a někdejší kouč milánského Interu se rozčiloval, že nemohl mít na lavičce překladatele. „Když přijdete do Itálie a hrajete první zápas a oni vás odstřihnou od překladatele, tak co to je? Sabotáž? Co to má znamenat?“ zlobil se římský rodák.