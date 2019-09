Fotbalistou roku podle FIFA bude Ronaldo, Messi, nebo Van Dijk

Známé trio jde znovu do akce. O cenu Best pro nejlepšího fotbalistu světa se za rok 2019 podle FIFA ucházejí Cristiano Ronaldo z Juventusu, Lionel Messi z Barcelony a Virgil van Dijk z Liverpoolu. Loňský vítěz Luka Modrič z Realu Madrid se nevešel ani do širšího výběru. Vítěz ankety bude oznámen 23. září. Stejná sestava byla ve hře o ocenění pro nejlepšího fotbalistu Evropy za sezonu 2018/19 podle UEFA, jehož držitelem se stal Van Dijk.