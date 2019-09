Bude mít i Slavia svého Hložka? Šestnáctiletý teenager, kterého odložila Sparta, míří vysoko

Reprezentant Bosny a Hercegoviny do 17 let je členem týmu Slavie stejné věkové kategorie. Ční nad ostatními, střílí spoustu gólů. Na jaře už několikrát nastoupil za sešívanou juniorku. Ukázal, že dospělý fotbal v teenagerovském věku zvládá.

„Nemám s tím problém. V juniorce mám i větší motivaci, možná i větší snahu ukázat se trenérům. Takové zápasy mi dají víc, než kdybych hrál se stejně starými kluky," tvrdí sebevědomě Alijagič, nejlepší hráč mezinárodního mládežnického turnaje All Stars Cup, který v červnu se Slavií vyhrál. V konkurenci Paris Saint-Germain, Atlétika Madrid nebo FC Porto.

Šestnáctiletý útočník Denis Alijagič s trofejí pro nejlepšího hráče mezinárodního mládežnického turnaje All Stars Cup, který se Slavií vyhrál.

K2K Sports

„Trofeje sbírám docela často, ta červnová je nejcennější. Vyhrávám ale většinou nejlepší střelce. Zrovna nedávno na turnaji v Žilině, předtím v Bratislavě. Nejradši prostě dávám góly," culí se 16letý šikula, který v létě podepsal tříletý kontrakt se Slavií. „Denis je na svůj věk velice mentálně vyspělý, je cílevědomý a ambiciózní. Čte skvěle hru, má instinkt střelce," říká Karol Kisel, vlastník společnosti K2K Sports, která Alijagiče zastupuje.

Ve Spartě o něj zájem nebyl

Do Edenu ho přivedl ve dvanácti letech ze Sparty jako nechtěného. Se spolumajitelem agentury, bývalým stoperem Slavie Martinem Latkou, teenagera individuálně připravují. „Makám na sobě, navíc často trénuju s Karolem a Martinem. Všemožné způsoby zakončení a další věci," uvádí Alijagič.

Narodil se v Česku, jeho matka je z Prahy, otec pochází z Bosny. Může tedy reprezentovat i Česko. Ostatně, jeden start za tuzemský mládežnický výběr má. Možnost dvojí volby ztratí ve chvíli, pokud nastoupí za A-tým některé z těchto zemí. Který mu je bližší?

„Takhle to neberu. Je otázka, jak se vyvine moje kariéra. Pokud půjde všechno tak, jak si přeju a bude se mi dařit, zařídím se podle toho, jaká reprezentace bude na lepší úrovni," podotýká Alijagič.

Prosadí se v áčku?

Nejprve ho ale čeká těžký úkol - prokousat se, a následně prosadit v áčku Slavie. Stejně, jako se to podařilo ve Spartě jeho kamarádovi Hložkovi. Alijagič má však složitější pozici: Slavia vládne českému fotbalu, má nadupaný tým.

„Co vím, měl bych na podzim absolvovat s áčkem nějaké tréninky. Když se mi povedou, tréninků přibude. Pak možná dostanu šanci v přáteláku... Uvidíme, co bude. Do áčka je těžké se dostat. I když, Slavia teď nemá útočníka, který by dával pravidelně góly," culí se Alijagič. „Každopádně bych chtěl napodobit Adama Hložka. Hrál jsem s ním dřív ve Spartě, chtěl bych pokračovat jako on," dodal útočník.

Jelikož mu v těle koluje napůl bosenská krev, jméno jeho oblíbeného útočníka není složité uhádnout: Edin Džeko. „Edin je v Bosně obdivovaný, spousta malých kluků si na něj hraje. Mám ho rád, líbí se mi. Ale největší borec je Ronaldo. Kdyby ještě několik let vydržel hrát, mým snem je nastoupit proti němu," uzavírá Alijagič.