Dlouholetý kouč Arsenalu se po pauze vrací do fotbalového prostředí. Bude pracovat pro FIFA

Legendární fotbalový stratég Arsène Wenger se vrací do fotbalového prostředí. Bývalý dlouholetý kouč londýnského Arsenalu si podle informací serveru Goal vyzkouší novou technickou pozici v rámci FIFA. Francouz je mimo fotbalové prostředí od května 2018, kdy po neuvěřitelných 21 letech skončil své tažení s Gunners. V nové roli by se měl ujmout některých povinností, které před ním vykonával Zvonimir Boban. Ten nedávno opustil funkci náměstka generálního tajemníka FIFA a stal se novým generálním ředitelem AC Milán.

V rámci své role by Wenger měl dostat velké množství volnosti, co se vymezení obsahu jeho práce týká. FIFA by ráda využila jeho trenérských dovedností a zkušeností. Jak dlouho ale v novém zaměstnání vydrží, to je zatím otázkou. Devětašedesátiletý stratég v nedávné době připustil, že by se časem rád vrátil k manažerské roli - a možná dokonce už na světový šampionát v Kataru v roce 2022.

O nabídky nejspíš mít nouzi nebude. Už po skončení svého angažmá v Arsenalu měl velké množství možností, kam se vydat dál. Tehdy se ale místo další trenérské štace rozhodl dát si na nějaký čas od fotbalu pauzu.

Petr Hloušek, Právo

„Bylo příjemné si dát od fotbalu trochu oddych. Nechtělo se mi znovu se vracet do toho horkého prostředí," líčil francouzský kouč pro beIN SPORTS. Jedním dechem ale dodává, že by se po pauze vrátil rád.

„Nemohu žít s tím, že bych se na lavičku už nikdy neposadil. (...) Chtěl bych ještě jednou zažít sílu soutěže," uzavírá.