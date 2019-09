Král debutoval v ruské lize, Spartak ale ztratil náskok a prohrál

Spartak dostal do vedení po rohovém kopu ve 12. minutě francouzský stoper Samuel Gigot, další branku už domácí nepřidali. Naopak po změně stran se dvakrát prosadil Jekatěrinburg. Hned po dvou minutách po přestávce srovnal Vladimir Iljin a půl hodiny před koncem otočil skóre Nizozemec Othman El Kabir.

Král přestoupil do Spartaku na začátku září, v novém klubu podepsal pětiletý kontrakt. Český šampion za něj dostane 310 milionů korun. Král se po Tomáši Rosickém stal druhým nejdražším hráčem, který z domácí ligy odešel do zahraničí. Bezprostředně po přestupu do Moskvy nenastoupil Král do duelu se Zenitem, po reprezentační pauze ale byl v základní sestavě při první příležitosti.