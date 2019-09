Ondrášek si drží v MLS střeleckou formu, Dallasu zařídil bod

Útočník Zdeněk Ondrášek zařídil svým pátým gólem v zámořské fotbalové lize MLS remízu Dallasu s FC New York City. Bývalý český reprezentant do 21 let v 66. minutě vyrovnal na konečných 1:1. Hosté vedli od první minuty, v níž otevřel skóre dvacetiletý argentinský záložník Valentín Castellanos.