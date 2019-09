Kuriózní situace. Se zraněným fotbalistou na nosítkách hledali taxi, které ho převeze do nemocnice

Ke kuriózní situaci došlo v bolívijské lize v zápase mezi Oriente Petrolero a Guabirá. Obránce Oriente Mario Cuellar se při skluzu nešťastným způsobem zranil a bylo potřeba, aby byl převezen do nemocnice. Jenže podle webu Diez.bo řidič sanitky u hřiště ve voze v inkriminovaný moment nebyl, a tak se přítomní i s hráčem na nosítkách museli vydat do ulic hledat taxi. Upozorňujeme, že video není vhodné pro slabší povahy.

Cuellar si při skluzu zlomil kotník a ze hřiště musel být na nosítkách odnesen do sanitky. Jenže po pár chvílích nastala nevšední situace. Podle bolívijského webu nebyl řidič v sanitce přítomen a zdravotnický personál klubu i fotbalistovi příbuzní tak s nosítky chodili ulicemi a hledali taxi, které by mohlo hráče do nemocnice převézt. To se nakonec podařilo. Řidič sanitky údajně později na stadion dorazil, ale tou dobou už byl hráč ošetřován v nemocnici.

Celek Oriente Petrolero zápas prohrál 1:2.