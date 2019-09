Slávistky vysokou výhrou stvrdily postup do dalšího kola Ligy mistryň

17:33

Kvalifikační turnaj ME fotbalistů do 17 let v Salu (Finsko): Česko - Finsko 0:0. Sestava: Vágner - Burgo, Vitík, Zentrich, Fojt - Jambor, Drozd - Černák (71. Urica), Daněk (46. Langhamer), Šíp (71. Hadas) - Vecheta. Trenér: Bejbl.