Král ve Spartaku prošel přijímacím rituálem! Bývalý slávista popisuje, jak probíhá zápisné v Rusku

Jak úvod angažmá ve Spartaku prožíváte?

„Samozřejmě, představoval jsem si začátek jinak, jako každý fotbalista i já chci vyhrávat. Nicméně situace je taková, že po nedělní porážce s Orenburgem odstoupil trenér. Vzhledem k nepříznivým výsledkům to byla možná jen otázka času. Co se bude dít ohledně nástupce, nevím, uvidí se v následujících dnech.

O víkendu hrajete v Krasnodaru, povede vás už nový kouč?

Nejspíš by to mělo být tak, že nás povede asistent. Potom následuje reprezentační pauza, v ní by měl klub představit nového trenéra.

Je pro vás odchod kouče Konovova komplikace?

Myslím, že pro mě se situace vůbec nemění. Jsem ve Spartaku sotva čtyři týdny, svoji pozici si teprve buduju. Je jedno pod kterým trenérem.

Prožívá klub i fanoušci velké zklamání?

Spartak obecně je historicky nejúspěšnější klub v Rusku. Jako v Česku Sparta se Slavií. Když se nedaří, zklamání v klubu i fanoušků je pochopitelně velké. Ale vzhledem k tomu, že Spartak je tak velký klub, že má spousty fanoušků nejen po celé Rusku, vlna negativismu není taková. Jasně, někteří jsou naštvaní, a nemůžeme se jim divit.

Tady je teď Královo...

spartak.com

Spousta lidí vám vyjadřuje podporu?

Ano, vysoký počet příznivců zůstává pozitivních. Každý den mi na sociálních sítích chodí množství zpráv typu: věříme ve vás, držíme palce. V Česku mají kluby úzké portfolio fanoušků, v neúspěšných obdobích se pak zdá, že je všechno špatně. Myslím, že tohle je pro mě příjemná změna.

Když si odmyslíme neúspěšné výsledky a to, že jste o víkendu nenastoupil, jaké pocity zatím ve vás převládají?

Jsem opravdu nadšený. Ve Spartaku je vynikající zázemí, perfektní tréninkové podmínky. Jsem zvyklý se individuálně připravovat, mám k tomu veškeré možnosti. Spoluhráči jsou charakterově fantastičtí, ke všem zahraničním hráčům se chovají skvěle. Když je společná akce, pozvou nás. Prošel jsem i přijímacím rituálem.

Co všechno zahrnuje?

Návštěvu sauny, kde jsem podstoupil rituál s jehličím. Ne tedy, že by ho prováděli kluci, ale zaměstnanci. Bylo to nesmírně pěkný, regenerační. Seděli jsme, povídali si. K tomu jsme konzumovali typické ruské jídlo - polévku s rybou a bramborami. Takový teambuilding. Hodně příjemný.

Posila Spartaku Moskva Alex Král během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

Ruská forma českého zápisného?

Ano. Ve Spartaku je zvykem chodit do takzvaného bathu, lázně. Sedíte v ručníku, v čepicích, jíte a povídáte si. Občas skočíte do sauny.

V Rusku by člověk očekával, že zápisné bude vypadat poněkud jinak.

(směje se) Mile mě to překvapilo, akce byla strašně fajn. I z tohoto pohledu jsem do mužstva zapadl výborně. Máme mladý kádr, většině kluků je od dvaceti do pětadvaceti let. Parta je ve Spartaku perfektní.

Je mladý tým jeden z důvodů, proč to zkraje sezony Spartaku drhne?

Máme tým nejen mladý, ale z velké části i nový. V létě přišlo hodně hráčů, teprve si všechno sedá. My mladí se musíme ještě strašně moc věcí učit. Když se nedaří týmu, sveze se pak neúspěch po trenérovi. Jsem ale přesvědčený, že mužstvo má obrovský potenciál.

Je tedy jen otázka času, kdy začne Spartak šlapat a chytne vítěznou vlnu?

Přesně tak. Potřebujeme se chytit nějakým úspěšným výsledkem, rozjet se. Paradoxně nám může pomoct reprezentační přestávka. Věřím, že si odjedeme do národních týmů spravit chuť. Že každý z nás vyhraje nějaký zápas a vrátíme se v plné síle.

Během půlroku ve Slavii jste znal většinou jen vítězství. Je pro vás nynější situace velký nezvyk?

Souhlasím, jde o obrovskou změnu. Kamkoliv jsme na jaře se Slavií přijeli, kromě Evropské ligy, šlo pro nás, v uvozovkách, o jednoduchý zápas. Museli jsem ho oddřít, odmakat, pochopitelně, ale soupeři z nás měli strach. A my jsme je přejeli. V ruské lize jsou zápasy těžké, všechny kluby jsou perfektně připravené. Zvlášť teď, kdy se nám výsledkově nedaří. Utkání tady jsou mnohem složitější, soupeři jsou vyspělí. Tudíž pro mě se jedná o velký posun.

Alex Král v dresu Spartaku Moskva.

spartak.com

Vidíte kvalitativní rozdíl oproti české soutěži?

Nemyslím, že jde až o takový skok. O level výš ruská liga je, ale zase nic, co by se nedalo zvládnout. Česká je dost defenzivní, hodně se v ní presuje, brání. V Rusku jsou obrany rozháranější. Nedrží se striktně prostory, nechytá se s protihráčem. Ofenzívní hráči jsou ale lepší v zakončení. Jsou drzí, dravější, sebevědomější. Zápasy v ruské soutěži bych přirovnal k těm v Evropské lize. Fotbalisté jsou silní na balonu, mají vysokou individuální kvalitu. Dozadu jsou ale týmy zranitelné.

Udělal jste posun v ruštině?

Ruština je podobná češtině, pozdravy nebo jednoduché věty zvládám. Naučil jsem se i pár klasických frází, například jak se máš a podobně. Pokud se baví kluci mezi sebou, nechytám se zatím. Ovšem když trenér sděluje taktické pokyny, program, kdy je trénink a tak, na sedmdesát procent rozumím. Navíc máme k dispozici překladatele, který nám, zahraničním hráčům, všechno tlumočí do angličtiny. Ale rusky se učím každý den.

Je s vámi v Moskvě přítelkyně?

Zrovna teď na týden přiletěla. Musí si vyřídit vízum. První má platnost buď měsíc s jedním vstupem nebo tři měsíce se dvěma vstupy. Aby obdržela delší, musí nejdříve získat víza na kratší pobyt. Zatím tedy není možné, aby tady se mnou byla tak často.

Máte v Moskvě vlastní bydlení, nebo jste stále na hotelu?

Apartmán jsem si našel poměrně rychle, na hotelu jsem byl jen první čtyři dny. Ve městě jsem byl zatím jen při podpisu smlouvy. V týdnu se ale s přítelkyní chystáme na Rudé náměstí.

Mimochodem, co jste říkal faux pas italských médií, která vás před zářijovým duelem Ligy mistrů s Interem Milán zařadila do sestavy Slavie?

Jeden fanoušek mi poslal na Instagram fotku z italských novin. Koukal jsem na sestavu, zpočátku jsem to vůbec nepochopil. Nepřišlo mi nic divné. V sestavě Suk (Tomáš Souček), já vedle něj. Pak mi došlo, že jde o sestavu na Inter, hodně mě to pobavilo. Zahraniční média v tom mají docela chaos, pletou si i Spartu se Slavií.(směje se)

Slavii ve středu čeká druhý zápas ve skupině Champions League proti Dortmundu. Můžou vaši bývalí spoluhráči potrápit i německý tým?

Rozhodně ano. Trenér Trpišovský umí tým perfektně připravit na soupeře. Takticky i psychicky. Koukne na video, odhalí, kde má soupeř slabiny a kde silné stránky. Slavii se to vyplácí v lize i v evropských pohárech. Věřím, že kluci podají stejně kvalitní výkon jako na Interu, nebo jako na jaře proti Seville a Chelsea.