V Krnově prý slavili výhru domácích i rozhodčí. Budou se zodpovídat

„Ta porážka mě ani tolik netrápí, domácí měli více šancí. Štve mě ale, jak bylo utkání ze strany rozhodčích vedeno a co se dělo poté. Vyzývám i ostatní kluby v regionu, ať si to nenechají líbit. Strašně mě tohle mrzí. Připravujeme tým týden co týden na mistrovský zápas a pak nám ho někdo takto znechutí a ještě po zápase u piva křičí s domácími funkcionáři: ať žije Krnov!" uvedl člen realizačního týmu Břidličné Tomáš Věneček, který má v Břidličné na starost přípravu brankářů.

Trojice sudích už dostala předvolání před komisí rozhodčích Moravskoslezského fotbalového svazu, kde bude své chování vysvětlovat. A zároveň byla celé trojici s okamžitou platností pozastavena činnost. „Pokud se pravost toho videa prokáže, budou své chování muset vysvětlit a ponesou následky," řekl sekretář Moravskoslezského fotbalového svazu Vladimír Janoško a dodal, že by se jednalo o první takový přestupek této trojice.

Člen realizačního týmu Břidličné Tomáš Věneček

Facebook

Sudím by hrozil peněžitý trest i dlouhodobější pozastavení činnosti. „Pokud se vše odehrálo tak, jak je z videa patrné, tak je to velký problém a je to neslučitelné s tím, co po rozhodčích vyžadujeme a co od nich očekáváme. Rozhodčí jsou školení a upozorňováni na to, aby nepili alkohol, aby odřídili utkání, a tak jako společně přijedou, aby i všichni odcestovali. Proto mají pozastavenou činnost všichni tři," řekl Janoško. „Rozhodčí by měli být partnery. Vždyť ti kluci to chodí hrát po práci, na víkend se těší. Není možné, aby jim to někdo kazil záměrně," prohlásil fotbalový sekretář svazu.

Podivná rozhodnutí: neuznaný gól a příliš střídání

Trio rozhodčích nezvládlo ideálně ani zápas. Za stavu 0:0 neuznali kvůli ofsajdovému postavení gól hostujícího Marcela Cudráka, který ale platit měl. „Klub z Břidličné podal protest a na základě posouzení videozáznamu z utkání jsme rozhodli, že byl oprávněný," osvětlil Janoško.

Dalším kiksem rozhodčích byl nadměrný počet střídání. V krajském přeboru smí každý tým střídat pětkrát, Krnovu se „povedlo" poslat na hřiště ještě jednoho čerstvého hráče navrch. „To se potvrdilo a dokážu si představit, že by to mohl být důvod ke kontumaci. Ale těžko předjímat," řekl Janoško.

Za střídání je zodpovědný rozhodčí, ale také vedoucí mužstva. Trest si proto odnese také domácí tým. „Dokážu ale pochopit, že se tohle stát může. Závěr toho utkání byl hektický, střídání tam bylo více. Kdyby to bylo za rozhodnutého stavu, tak se to dá vyřešit pokutou za neoprávněný start, ovšem za stavu 1:0 to může svádět k podezření o ovlivnění výsledku," upozornil Janoško.

To si myslí i Věneček. „Rozhodčí nám vstupoval do hry, nenechal nás hrát, otáčel fauly a není to jediný zápas, který Břidličná takto v Krnově odehrála. Jestli tohle je koncepce domácího týmu, jakou to je opravdu smutné," povzdychl si Věneček.