Neuvěřitelný moment! Dvojité synchronizované nůžky šokovaly fanoušky

To tu ještě nebylo. Dva útočící fotbalisté klubu z thajského města Nakhon Ratčasima vsítili během ligového zápasu proti Buriramu United velmi kuriózní gól. Balón letící do vápna totiž trefili oba zároveň. A to navíc velmi efektním způsobem, nůžkami přes hlavu.