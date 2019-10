Pavelka utrpěl zlomeninu čéšky a bude nejméně pět měsíců mimo hru. Šilhavý povolal náhradu

Pavelka musel v sobotním domácím utkání proti Konyasporu ve 42. minutě předčasně střídat a následné vyšetření v nemocnici ukázalo, že si ze zápasu odnesl vážné zranění kolena.

Bývalý středopolař Sparty Praha, Slovácka a Liberce utrpěl už druhé zranění v krátké době. Kvůli zdravotním problémům vypadl ze hry už v srpnu a přišel o zářijový sraz reprezentace. Nyní bude národnímu týmu chybět v podzimním zbytku kvalifikace mistrovství Evropy včetně nadcházejícího domácího utkání s Anglií i následného přípravného duelu se Severním Irskem.

#Ceskarepre se opět bude muset obejít bez Davida Pavelky ⛔️



„Mrzí mě, že musím vynechat i další reprezentační sraz na který jsem se moc těšil! Ve včerejším zápase jsem si bohužel v souboji poranil koleno a dnes mě čeká operace zlomené čéšky. Klukům budu fandit alespoň na dálku!“ pic.twitter.com/5g4A6Iebz6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 6, 2019

Reprezentace, která se sejde v Praze v pondělí, dlouhodobě postrádá jiného středního záložníka kapitána Bořka Dočkala. Kvůli zranění nejsou v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého ani zastupující kapitán Marek Suchý a další stoper Tomáš Kalas. Český kouč nyní dodatečně povolal Kalvacha, jenž nahradil Pavelku už v září.

Pro plzeňského záložníka tehdy šlo o první nominaci, do zápasu ale zatím nenastoupil. "Trenéři ho (Kalvacha) sledují dlouhodobě, v plzeňském dresu předvádí dobré výkony. Navíc už atmosféru národního týmu zažil, takže to pro něj nebude úplně nové. Jsme si jistí, že je to správná volba," uvedl v tiskové zprávě manažer reprezentace Libor Sionko.

Na Pavelku kouč Šilhavý v úvodu svého angažmá u reprezentace hodně sázel a v prvních osmi zápasech pod jeho vedením nastoupil vždy v základní sestavě. Celkem má osmadvacetiletý záložník na kontě za národní celek 22 startů a jeden vstřelený gól z březnové přípravy proti Brazílii.