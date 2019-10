Spanilá jízda obhájců titulu nekončí! Češi jsou po velkém obratu ve čtvrtfinále MS

Česká reprezentace v malém fotbale je na mistrovství světa v Perthu již ve čtvrtfinále, kde narazí na Mexiko. Obhájci titulu v osmifinále po velkém obratu porazili USA 5:4. Základní skupinou prošel český tým bez porážky. V duelu s Američany sice prohrál poločas 1:3, drtivým nástupem do druhého dějství ovšem vývoj otočil a rozhodl. Duel s Mexikem bude reprízou finále z minulého MS.

Postup do čtvrtfinále australského šampionátu se nerodil vůbec lehce. Američané se v závěru prvního poločasu dostali do vedení 3:1, což pro český tým nevěstilo nic dobrého. A to ještě brankář Kunický za bezbrankového stavu zneškodnil pokutový kop i následnou dorážku...

Do druhé půle však obhájci titulu vtrhli jako velká voda. Češi v krátkém časovém sledu hned čtyřikrát skórovali, což bylo rozhodující. Američané se zmohli už jen na kontaktní branku, šampioni si pak těsné vedení udrželi až do konce.

Dva góly vstřelil Paděra, který si také připsal vítěznou trefu.