Čeští futsalisté zahájili kvalifikaci výhrou

Češi se po nepovedeném úvodu uklidnili v 10. minutě, kdy se prosadili Tomáš Vnuk a Michal Holý. Favorité se však nadále trápili a několikrát je podržel brankář Libor Gerčák. Až dvě minuty před koncem přidal třetí gól Radim Záruba střelou do prázdné branky při soupeřově power play. Neumannův výběr nad Němci zvítězil i ve třetím vzájemném duelu.

"Je to samozřejmě těžké. První zápas proti takovému soupeři. Všichni očekávají, že vyhrajeme a že to půjde samo. Ale viděli jsme, že Německo je strašně houževnatý soupeř, navíc do toho dali kvalitu. My si nebyli schopni přihrát ani na dva metry a nechtělo se nám běhat," řekl po utkání nespokojený trenér Neumann.

České futsalisty ještě v portugalském městě Viseu čekají v pátek Lotyšsko a v neděli domácí evropští šampioni. Dva nejlepší týmy skupiny postoupí do elitní fáze kvalifikace, která se uskuteční na přelomu ledna a února.

"Myslím, že takhle špatně už hrát nemůžeme. Na jednu stranu je to dobře, protože každý z těch hráčů si teď sáhne do svědomí a zítra odehrajeme úplně jiný zápas," konstatoval Neumann.