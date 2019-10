Ibrahimovicovo Galaxy vypadlo v play off MLS po porážce v derby

Fotbalové hvězdě Zlatanu Ibrahimovicovi skončila druhá a možná i poslední sezona v Los Angeles Galaxy v MLS. Švédský kanonýr musel ve čtvrtfinále play off strávit porážku 3:5 v derby s FC Los Angeles.

Osmatřicetiletý Ibrahimovic se v zápase střelecky prosadil v 55. minutě, kdy vyrovnal na 2:2. Bývalého kapitána švédské reprezentace však zastínili hráči soupeře Carlos Vela a Adama Diomande, kteří se trefili dvakrát. Fotbalisté LAFC porazili svého městského rivala na šestý pokus poprvé v historii a ve finále Západní konference se střetnou se Seattlem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Toronto a obhájci titulu Atlanta.

Ibrahimovic po působení v evropských velkoklubech Ajaxu, Juventusu, Interu Milán, Barceloně, AC Milán, Paris Saint-Germain a Manchesteru United odešel do MLS loni na jaře. V Galaxy podepsal dvouletou smlouvu. Play off si letos zahrál poprvé, loni svůj tým do vyřazovacích bojů nedovedl.