Velikáni v kopačkách i svět afér. Vyšla kniha o historii fotbalu

Milovníkům fotbalu je věnována nová kniha Fotbal – historie od počátku do současnosti, která právě vyšla v nakladatelství Universum. Renomovaný sportovní autor Milan Macho nabízí na 600 stranách barvité líčení všech mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympijských turnajů a dramatických bojů v mezinárodních klubových soutěžích. Speciálně se věnuje nejdůležitějším zápasům československých a českých mužstev na mezinárodní scéně, triumfům na MS 1962, ME 1976 a 1996, OH 1980.