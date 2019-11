Vychytal penaltu a radoval se z postupu. Soupeř mu za to napálil pěstí

Drsnou dohru v podobě hromadné bitky mělo semifinálové utkání brazilské ligy do 20 let mezi Flamengem a Corinthians Paulista v Rio de Janeiru. Domácím fotbalistům vychytal výhru v závěru duelu gólman Hugo Souza, který za nerozhodného stavu lapil soupeřům penaltu a svůj tým poslal do finále. Jeho oslavy se ale vůbec nezamlouvali zdrceným hráčům Corinthians, kteří brankářského hrdinu v přesile napadli a jeden z nich mu dokonce napálil pěstí do obličeje.