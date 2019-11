Fotbalisté a atleti se přou kvůli budově na Strahově

FAČR je vlastníkem stadionu Evžena Rošického a dalších nemovitostí na Strahově od roku 2013, kdy je dostala darem od České unie sportu (ČUS). Kořeny aktuálních problémů sahají do roku 2017, kdy valná hromada ČUS navzdory nesouhlasu atletického svazu schválila změny darovací i kupní smlouvy, ze kterých vypadly podmínka o provozování areálu pro sportovní činnost minimálně po dobu 15 let a dohoda FAČR s Českým atletickým svazem (ČAS) o užívání stadionů Rošického a Přátelství, atletického tunelu a sídla ČAS.

Žádná nová smlouva ohledně režimu na Strahově mezi FAČR a ČAS uzavřena nebyla, i když se zástupci obou stran podle předsedy ČAS Libora Varhaníka na podmínkách dohodli. "Jednání byla přerušena a dne 29. dubna 2019 byla Českému atletickému svazu bez jakéhokoliv upozornění doručena výpověď z nájemní smlouvy sídla ČAS. Takové jednání nepovažoval ČAS za poctivé a v dobré víře, a proto podal žalobu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi FAČR," uvedl Varhaník ve vyjádření pro ČTK.

Atleti požadují možnost užívání Stadionu Přátelství pro atletickou činnost a pozemek k výstavbě vlastního sídla ČAS na Strahově. Samotné sídlo hodlá atletický svaz financovat z vlastních zdrojů. "Stále chceme věřit, že k dohodě s FAČR dojde," uvedl Varhaník. Čeká na závazný krok ze strany fotbalového svazu. "Bohužel zatím jsme byli pouze verbálně ujišťováni, že se FAČR chce dohodnout, ale žádný konkrétní návrh smlouvy, který by situaci řešil v souladu s našimi dohodami, jsme dosud neobdrželi," dodal Varhaník.

Předseda FAČR Martin Malík novinářům řekl, že právníci obou stran stále jednají. "Pevně věřím, že je to situace, z které jsme schopni odejít oboustranně spokojeni a normálním způsobem, že k tomu nepotřebujeme rozhodování soudů. Jsem o tom stále přesvědčen. Je to spíš o tom, abychom si celou řadu věcí vysvětlili," uvedl.

Fotbalová asociace z jeho pohledu hodlá být vstřícná. "Fotbalová asociace je v tomto kontextu ochotná poskytnout vůči atletům takové záruky, které by je v mých očích měly přesvědčit, že fotbalová asociace je připravena naplnit ty dohody, které existují. A pokud by tak neučinila, tak atleti nepřijdou zkrátka, ale dostanou jiné plnění, na kterém budeme předem dohodnuti. Pevně věřím v to, že dojde k dohodě do konce roku," dodal.

Pokud by demoliční práce na této budově do konce roku alespoň nezačaly, přišel by fotbalový svaz o dotaci milion dolarů (přes 23 milionů korun) z rozvojového projektu Forward, který pro své členské národní asociace vypisuje světová organizace FIFA.