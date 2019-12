Blíží se fotbalová horečka! O Pochettina se budou prát evropské velkokluby, píší v Anglii

Poprask na Ostrovech. Možná už za deset dní se rozhoří pořádná bitva, kdy se o známého kouče, porvou velkokluby. O angažování Mauricia Pochettina, který nedávno skončil v Tottenhamu, uvažují největší giganti. O zájmu Arsenalu, kde už dostal padáka Unai Emery, se psalo dříve. Nyní je seznam potenciálních budoucích fotbalových adres pro Argentince početnější. Měnit manažera by prý mohli v Manchesteru United, Realu Madrid a vyloučen není ani přesun do Bayernu Mnichov.

Na Ostrovech plane fotbalová horečka. I kvůli tomu, že Pochettino prohlásil, že je připravený brzy naskočit zpátky do zaměstnání. Argentinec má v Anglii skvělou pověst za práci, kterou odvedl pro Tottenham. I proto teď prý podle listu The Sun o kouči uvažují na Old Trafford a také v Arsenalu. V pozoru jsou i šéfové Bayernu a Realu Madrid.

Že by Bílý balet mohl měnit trenéra naznačila i zpráva, kdy podle médií měl José Mourinho doporučení z Madridu, aby odmítl nabídku Tottenhamu, jelikož by se mohlo uvolnit místo na lavičce královského španělského klubu. „Je hodně klubů a jejich projektů, které by mě mohly oslovit," uvedl Pochettino pro Fox Sports. „Teď je pro mě nejdůležitější, abych si po těch letech v Tottenhamu vyčistil hlavu," dodal.

Další angažmá prý nebude hledat v Argentině, kam si z Evropy odskočil. „Chci zůstat několik dní v klidu, musím si všechno srovnat v hlavě. Chci být s rodinou a kamarády. Pak se vrátím do Evropy a rozhodnu o své buducnosti," naznačil Pochettino. „Teď bylo ale určitě nejlepším rozhodnutím, že jsem se na deset dní vrátil domů. V mém věku není třeba tolik času na to, abych se ze všeho vzpamatoval. Budu připraven vyslechnout si nabídky," dodal.