Parádní lob přes gólmana. Smolař ale mířil do vlastní sítě

Tohle se nepovedlo. Na utkání mezi Malajsií a Východním Timorem v rámci Her jihovýchodní Asie nebude v dobrém vzpomínat obránce Manuel da Costa Soares. Fotbalový reprezentant do 23 let si hned na začátku pondělního duelu v Manile dal vlastní gól, navíc hodně nešťastným způsobem.