Pomstí Součka a spol.? Mladí slávisté se v Dortmundu pokusí o senzaci!

„Inter, Barcelona a Dortmund mají jedny z nejlepších akademií v Evropě. Investují obrovské peníze, skupují talenty z celého světa. Být v takové konkurenci v nynější situaci je fantastické. Budeme potřebovat kus fotbalového štěstí. Ale dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým," řekl trenér týmu Slavie do 19 let Martin Hyský.

Jeho celek si připsal skalpy Barcelony (3:2), Dortmundu (1:0) i Interu (4:1). Kolo před koncem mají sešívaní na třetí příčce devět bodů stejně jako vedoucí Inter a druhá Borussia. V případě remízy by ji předskočili díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

„Mají neuvěřitelnou kvalitu do ofenzívy, jsou dokonale technicky vybavení, situace řeší v rychlosti. Byli v šoku, že na Slavii prohráli, nečekali to. Teď ale očekávám jiný Dortmund," pronesl Hyský.

Udeří znovu Brazilec?

Hlavní hrozbou pro Slavii je útočník Moukoko. Teenager s africkými kořeny, kterému bylo v listopadu teprve patnáct let, se v uplynulé sezoně stal nejlepším střelcem v historii německé bundesligy do 17 let. I slávisté mají svoji hvězdu. Brazilce Felipeho. Trefil se proti Barceloně, s Interem se blýskl hattrickem.

„Tenhle kluk je jednou z věcí, proč jsme úspěšní. Dává týmu něco jiného než ostatní. Je živelný, fotbalový. Silný v situacích jeden na jednoho, neztrácí míče, dává góly," prohlásil Hyský. Přezimuje se slávisty v soutěži?