Realizační tým Nizozemska rozšíří Stekelenburg a Van Nistelrooij

Sedmatřicetiletý Stekelenburg, který za Nizozemsko odehrál 58 zápasů, se stane asistentem trenéra Ronalda Koemana namísto Keese van Wonderena.

O šest let starší Van Nistelrooij, jenž si za "Oranje" připsal 70 startů, v současnosti vede tým PSV Eindhoven do 19 let. K reprezentaci se díky svolení klubu dočasně připojí před začátkem Eura.

Nizozemsko sehraje v Amsterodamu všechna tři utkání základní skupiny mistrovství Evropy. Postupně se utká s Ukrajinou, Rakouskem a vítězem play off Ligy národů D, nebo A.