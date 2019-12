Český fotbalový snajpr jako drsňák. Bojí se hráči i zaměstnanci klubu

Jen trvalou vizáží tvrďáka to nekončí, vskutku jako drsný muž je prezentován český fotbalista Zdeněk Ondrášek i v klubovém videu týmu MLS z Dallasu, k jehož organizaci patří už rok. Klub působící v MLS na sítích toto výročí náležitě připomíná. Ondráškovými světlými momenty během účinkování v zámoří, ale i vtipným videem.

Do všeho jde Kobra, jak je vyholený a potetovaný snajpr přezdíván, pořádně s vervou.

V Dallasu za první rok stihl sedm gólů, k potěše českých fandů se prosadil i v reprezentaci. Ale i do pouhého pozdravu po zápase jde rázně. Až z toho po drsnějším plácnutí spoluhráč Brandon Servania skončil na ošetřovně.

https://www.facebook.com/fcdallas/videos/2707975689290872/

´Obavy´ Ondrášek vzbuzuje i u zaměstnanců klubu.

Ostřejšími plácnutími na videu nešetří ani při rozdávání autogramů směrem k dámě.

Nešťastně to však skončí i když si chce s někým ťuknout. Zřejmě to mělo být přátelsky. Co na tom, že kávou. Podstatné je, že obsah kelímku končí na košili.