Odejde trenér Látal do Polska? Za chvíli budeme chytřejší, vzkazuje česká opora Jagellonie

Opustí trenér Radoslav Látal Sigmu Olomouc? Podle polských médií je skoro hotová věc, že zamíří do Jagellonie Bialystok. Zbývá údajně maličkost, kouč se musí domluvit s Hanáky na ukončení angažmá. „Na konci podzimu se mluvilo o řadě jmen, co by k nám mohla přijít trénovat. Na začátku roku mají oznámit jméno nového trenéra, takže za chvíli budeme chytřejší," říká český fotbalista Martin Pospíšil, jenž je oporou Jagellonie Bialystok.

Pospíšil tvrdí, že nemá žádné konkrétní informace, že by právě kouč Látal měl k týmu zamířit. „Ale nespokojenost v klubu s postavením v tabulce je velká. Chceme hrát o první místo a pozice, kde se nacházíme nyní, vůbec nedopovídá našim ambicím. I proto se majitel klubu rozhodl pro změnu trenéra," konstatuje Pospíšil. Bialystok je až na deváté příčce a na lídra tabulky ztrácí devět bodů.

Že by ve hře mohl být právě trenér Látal však potvrzuje polský server przegladsportowy. Současný kouč Sigmy si udělal v Polsku dobré jméno při působení v Piastu Gliwice. Server uvádí, že by se Olomouc nemusela bránit uvolnění kouče. Třeba kvůli otevřenému konfliktu s fotbalistou Václavem Pilařem, i kvůli výsledkům týmu. Záležet prý ale bude na konkrétních jednáních a podmínkách, za jakých by bylo vedení Sigmy ochotné Látala uvolnit.

Martin Pospíšil se raduje z gólu v dresu Jagiellonie.

Jagiellonie Bialystok, Twitter

Co by na to Pospíšil říkal, kdyby se týmu ujal jeho krajan? „Trenéra Látala osobně neznám, takže nechci nijak spekulovat. Samozřejmě ale vím, o koho jde, protože sleduji moji mateřskou Sigmu," říká fotbalista.

Ten se teď plně soustředil na odpočinek. „Skončili jsme až 21. prosince, takže jsme pak objížděli rodinu a na Štědrý den jsme byli doma. Dcerce jsou dva roku, tak už začíná tu vánoční atmosféru vnímat. Bylo to nádherný," říká nadšeně Pospíšil s tím, že přípravu tým odstartuje 8. ledna. „Bude ještě trocha času si odpočinout a nabrat síly. Po novém roce máme v plánu ještě vyjet na hory, tak doufám, že bude sníh."