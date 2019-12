Italská liga nestačí. Unikátní projekt českého reprezentanta Jankta láká hvězdy

Angažmá v italské lize mu nestačí. Český reprezentant Jakub Jankto, který je v Serii A hráčem Sampdorie Janov, tvrdě pracuje na tom, aby se i mimo fotbal a to v oblasti eSports. Už v září 2018 založil profesionální herní tým Sampi a nyní otevírá historicky první gaming house na území ČR. „Jde o jeden z vůbec největších projektů v eSports. Cílem je naprostá profesionalizace všech hráčů a týmu jako takového. V plánu máme konkurovat nejlepším týmům světa," naznačuje ambice Jankto v tiskové zprávě pro média.

Český reprezentant dobře ví, jak chutná profesionální fotbal. V Itálii má k dispozici nejlepší možné podmínky, pochopitelně jsou ale od hráčů očekávány i nejlepší možné výsledky. A podobně fingovat má i jeho eSportový tým. V domě o užitné ploše 538 m2 bude permanentně bydlet a trénovat 10 profesionálních hráčů na PC, PlayStation 4 a XBOX One. Sampi Gaming House se nachází v obci Tuchoměřice, která leží mezi Prahou a Letištěm Václava Havla.

„V domě chystáme několik projektů pro hráče, které se nebudou týkat pouze hraní jako takového. Průmysl eSportu má obrovský potenciál i do budoucna. Jsme rádi, že nám podařilo takový projekt zrealizovat," prohlašuje majitel a zakladatel Sampi Jakub Jankto.

Český fotbalový reprezentant Jakub Jankto se hodlá prosadit se svým týmem Sampi v oblasti eSports. V tomto domě se budou připravovat jeho hvězdy.

archiv Jakuba Jankta

Pět hráčů bude tvořit mezinárodní týmová sekce a zbytek hráči individuálních her jako FIFA, NHL a fenoménu posledních let Fortnite. "Tento dům přinese revoluci na poli českého gamingu a jeho cílem je vychovat hráče, kteří budou vyhrávat nejprestižnější a největší turnaje po celém světě. K tomu jim budou dopomáhat trenéři, fyzický i mentální kouč a realizační tým. Hráči budou mít k dispozici také prvotřídní herní vybavení, bazén, fitness a o stravu se postará profesionální kuchař," prozrazuje Jankto.

Odmítl i nejlepší tým NHL

Jeho Team Sampi za svoji relativně krátkou existenci nasbíral 23 medailových umístění na offline turnajích po celé Evropě a USA a zaměstnává profesionální hráče z několika zemí Evropy. Ve svém kádru má nejlepšího hráče historie titulu NHL, Fina Erika „EKI" Tammenpaa, který za rok 2018 vyhrál prize money ve výši 1,8 milionu korun, z nichž byla většina za vítězství na oficiálním mistrovství světa v Las Vegas, které každoročně pořádá společnost EA Sports.

O hvězdu nedávno projevil zájem reálný americký NHL tým Washington Capitals, nicméně hráč nabídku odmítl, jelikož jsou podmínky Teamu Sampi znatelně lepší a jeho snem vždy byl bydlet a trénovat v gaming house. Ten se mu na jaře 2020, kdy bude dům otevřen, splní.

Není to však pouze NHL, ve kterém má tým českého fotbalového reprezentanta výjimečné hráče. Jankto kdysi býval vášnivým hráčem titulu FIFA, který má pod hlavičkou přirozeně i Team Sampi. Jejich nejznámější hráč Stanislav „WickyBG" Chakarov je se svými 80 000 odběrateli na YouTube největším content creatorem FIFA v Bulharsku. Je šestinásobným mistrem Bulharska, mistrem Evropy a z mistrovství světa v Koreji a Madridu před pár lety odvezl 6. a 9. místo.

Druhý hráč Sampi pochází z Anglie. Je to bývalý hráč týmu AS Řím, který spolupracoval s eSportovým gigantem Fnatic. Sam „Poacher" Carmody je jedním z nejtalentovanějších hráčů fotbalového simulátoru na konzoli XBOX One.