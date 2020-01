Hložek vyrukuje na tradičním galavečeru po dalším ocenění

V hráčských kategoriích vyčnívá jméno reprezentanta do 21 let Adama Hložka, který patří mezi základní stavební kameny sestavy pražské Sparty. Teprve sedmnáctiletý talent byl na loňském Galavečeru Grassroots vyhlášen nejlepším mladším dorostencem roku a letos bude usilovat o prvenství v kategorii staršího dorostu.

„Myslím si, že ocenění pro něj hodně znamená, i když to třeba nedával nějak extra najevo. Toužil vyhrát, aby se ujistil, že pracuje poctivě, že se posouvá a kráčí správným směrem. Zrovna individuální ocenění z Galavečeru Grassroots je pro něj úplně nejdůležitější," řekl v rozhovoru pro fotbal.cz Hložkův otec Zbyněk.

V kategorii nejlepší starší dorostenec jsou nominováni

Filip Firbacher z @FCHradec, Adam Hložek z @ACSparta_CZ a Jan Žambůrek z @BrentfordFC. pic.twitter.com/9AnkpuITFR — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 3. ledna 2020

Spolu s jeho synem jsou na nejlepšího staršího dorostence nominováni Filip Firbacher z Hradce Králové a Jan Žambůrek z anglického Brentfordu. Oba se v říjnu podíleli na postupu reprezentace do 19 let do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Totéž platí o sparťanském Adamu Karabcovi, který je nominován na mladšího dorostence roku vedle olomouckého Jáchyma Šípa a ostravského Jakuba Drozda.

V kategorii nejlepší mladší dorostenec jsou nominováni Jakub Drozd z @fcbanikostrava, Adam Karabec z @ACSparta_CZ a Jáchym Šíp z @SKSigmaOlomouc. pic.twitter.com/DqnivofPeA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 3. ledna 2020

Mezi ženami byly v anketě talent roku nominovány slávistka Olivie Lukášová a sparťanky Aneta Pochmanová a Eliška Sonntagová. Kromě zmíněných kategorií budou na Galavečeru Grassroots fotbalu za rok 2019 vyznamenáni také trenéři, futsalisté či plážoví fotbalisté a v doprovodných anketách pak budou oceněny také sociální akce, charitativní projekty a fair play gesta.

Slavnostním vyhlášením bude na pražském Žofíne provázet moderátor Jiří Pelnář a hudební doprovod obstará zpěvačka Debbi.