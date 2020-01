Bronzový Ibrahimovic šel k zemi. Útočníci se na něm znovu vyřádili

Socha fotbalisty Zlatana Ibrahimovice byla znovu terčem útoku neznámých vandalů. Podobizna švédského fotbalisty byla před stadionem Malmö zničena v sobotu večer. Druhý den ráno byla odvezena k opravě a na místo by se v budoucnu měla vrátit. Jedná se už o čtvrté vážné poškození sochy v krátké době. Bývalý švédský reprezentant čelí kritice fanoušků Malmö za to, že se rozhodl finančně vstoupit do konkurenčního Hammarby. Na to, jakým způsobem se na soše neznámi útočníci vyřádili, se můžete podívat ve videu níže.