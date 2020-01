Gesto Rundiče při penaltě krajany pobavilo. Je to borec ze Srbska, poctivý a férový, glosovali

Mohl rozhodnout o první karvinské výhře v Tipsport lize a co víc porazit ve slezském derby ostravský Baník. Kapitán Karviné Milan Rundič ale ukázal velké srdce. Po chybně odpískaném pokutovém kopu ve druhém poločas se sice zhostil jeho zahrávání, balón ale jen dloubl do rukavic ostravského brankáře Budinského. Slezské derby v přípravě nakonec skončilo remízou 1:1.

„Nebyl to faul, proto jsme se rozhodl, že soupeři balon vrátím," řekl srbský fotbalista, na něhož měl být penaltový zákrok spáchán. Jenomže Rundič spadl ve vápně bez cizího zavinění. Zachoval by se karvinský stoper stejně i v ligovém utkání? „To by záleželo na stavu. Pokud bychom vedli 3:0, tak určitě," smál se.

„Je to příprava. Důležitější, než výsledek je, aby trenéři viděli hráče, kteří přišli. Aby se kolektiv dal dohromady. Odehráli jsme dobré utkání. Byl to zajímavý zápas," pokračoval Rundič.

Od spoluhráčů i soupeře si 27letý rodák ze srbského Bělehradu vysloužil pochvalu. „Klobouk dolů. Viděl jsem to sice z osmdesáti metrů, ale zdálo se mi, že penalta nebyla. Nicméně i takové góly padají, takže pro mě to bylo hezké gesto fair play," řekl trenér Baníku Ostrava Luboš Kozel.

Milan Rundič (vpravo) se blýskl parádním gestem

Právo/Jiří Tomaškovič

Snad se fér gesto vrátí, doufá Vukadinovič

O vrácené penaltě po utkání živě diskutovali i další dva Srbové, kteří oblékají dres slezských ligových týmů. „Je to prostě borec ze Srbska. Na to se ani nemusíte ptát," vstoupil ostravský Nemanja Kuzmanovič, jenž derby sledoval jen v civilu, do rozhovoru Vukadina Vukadinovče s novináři.

„Je to přesně tak, jak tady borec ze Srbska říká," souhlasil karvinský Vukadinovič. „Je to prostě borec ze Srbska, takže poctivý a férový. Doufám, že se nám to jeho fér gesto v lize vrátí," smál se Vukadinovič.