Fifpro popřela, že by pro ni po vypršení trestu pracoval Platini

Světová hráčská unie Fifpro popřela, že by do svých služeb angažovala bývalého předsedu evropské fotbalové unie UEFA Michela Platiniho. Podle francouzských médií se měl bývalý reprezentant po čtyřletém trestu vrátit do fotbalového prostředí v roli osobního poradce šéfa Fifpro Philippa Piata, pro něhož by pracoval jako dobrovolník.