Baník začal soustředění porážkou s Brnem. Měřítko sneslo pětadvacet minut, zlobil se Kozel

„Ke konci první půle jsme vypnuli, báli jsme se, neběhali. Do druhé půle skočíme úplně šíleně a dostaneme gól hned v první minutě a už jsme se vezli," vykládal Jánoš.

Snížení Zbrojovky zařídil tečí po standardce Ondřej Pachlopník, po změně stran se nejprve prosadil Adam Fousek a skóre překlopil po dalším nedorozumění v ostravské defenzivě střídající Marek Vintr.

Flodera překonal ostravský Jánoš i ze standardky

Právo/Jiří Tomaškovič

„Přetrvává to, co nám ukázaly ty předcházející zápasy. Úvod byl dobrý, dali jsme hezké góly. Nějakých pětadvacet minut sneslo měřítko, ale ta nedůslednost nezodpovědnost ve hře dozadu pomohla soupeři se vrátit do zápasu," nebyl spokojený trenér Luboš Kozel.

Zbrojovka si v utkání vypracovala mnohem více šancí a kdyby byla v zakončení pečlivější, mohla jít do pondělního finále, kde se utká s Mladou Boleslaví, po výraznějším vítězství.

Soupeř byl daleko živější, říká Kozel

„Máme sedmý zápas za dvacet dní, to se projevilo. Soupeř byl daleko živější, přesto si myslím, že jsme to měli dovést minimálně k penaltám," upozornil Kozel. „Je to příprava, ale signalizuje mi to, že jsme ve velké únavě, i to, že do defenzivní fáze mužstvo nepracuje dobře," popsal Kozel.

V sestavě Baníku chyběl brankář Laštůvka, záložník De Azevedo, nováček v Baníku Svozil a útočník Baroš, který si léčí achilovku. „Uvidíme, měl by začít v nejbližších dnech tréninkem. Jel sem, protože doufáme, že bude brzy připraven, osvětlil trenér Baníku.

Jánoš nachytal při prvním gólu brankáře Brna Flodera dalekonosným obloučkem.

Právo/Jiří Tomaškovič

Brněnský trenér Miloslav Machálek si cenil, že to jeho hráči za stavu 0:2 ve 12. minutě nezabalili. „Každé vítězství je cenné, ale je to pořád příprava. Jsme v rozdílných fázích přípravy a nedá se tomu klást přehnaný důraz. Cením si toho, že jsme se vrátili do zápasu přes nepříznivý začátek, kdy jsme dostali dva góly z ničeho. Druhý poločas jsme vyhráli zaslouženě," řekl.