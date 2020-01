Jánošova paráda. Mrknul na gólmana a pak se trefil z půlky

„Podíval jsem se na gólmana, byl někde na penaltě a vůbec nereagoval na to, že tam můžu z půlky dokopnout. Asi to nečekal. Myslím, že to vyšlo pěkně," přiblížil ostravský defenzivní záložník.

Dalekonosný lob nezkusil poprvé. Do utkání se Zbrojovkou ale bez úspěchu. „Jednou v poháru za Jihlavu jsem trefil břevno, jinak jsem z toho v zápase ještě gól nedal. Jenom na tréninku. Není to úplně jednoduché, ale je to jako kop na dálku na spoluhráče. Zaměříte se na jedno místo a tam to trefíte. Zvlášť v dnešní době, kdy gólmani všeobecně hrají dost vysoko a chtějí číst hru, není důvod to nezkusit," připomněl Jánoš.

I jeho druhá branka musela asi padesátku ostravských fanoušků, kteří přicestovali na Maltu také, potěšit. Po faulu na pronikajícího Rudolfa Reitera si míč postavil zhruba 18 metrů od branky znovu Jánoš a přesně mířenou střelou k levé tyči nedal Floderovi šanci podruhé.

Jakub Přichystal se pokouší zastavit střelce obou branek Baníku Adama Jánoše (vpravo)

Právo/Jiří Tomaškovič

„Byl jsem na hřišti zrovna jediný pravák, který by to v danou chvíli měl kopat. Jinak to je většinou na Kuzmovi (Nemanja Kuzmanovič) a Hrubasovi (Robert Hrubý). Prostě jsem se k tomu postavil a sedlo to," pousmál se rodák z Uherského Hradiště.

Floder musel střídat

Zakrátko po druhém gólu se nechal brněnský brankář Jiří Floder vystřídat, ale nebyl to důsledek špatného začátku. Při rychlém návratu do branky u prvního gólu si narazil kostrč a bolest mu nedovolila pokračovat v zápase.

Změna brněnských gólmanů jako by narušila baníkovské sebevědomí. Druholigové Brno na ráče Ostravy přitlačilo, skóre otočilo a po výsledku 3:2 postoupilo do pondělního finále proti Mladé Boleslavi. Ta rozstřílela Dunajskou Stredu i bez zraněného kapitána Matějovského 5:0.

„Prohráli jsme to vlastní ledabylostí. Ke konci první půle jsme vypnuli, neběhali jsme, jako bychom se báli. Do druhého poločasu skočíme úplně šíleně, hned dostaneme gól, pak se to s námi vezlo. Dáváme si hrozné špeky, neuhrajeme míče, pak jsou z toho brejky," popisoval problémy Baníku, který v přípravě vyhrál jediné ze sedmi utkání.

„Bude v tom asi víc věcí, hlava, únava, těžké nohy, všechno dohromady, ale na to se nechci vymlouvat. My ty zápasy nezvládáme tím, že do nás někdo vjede a my s tím máme problém. Nevydržíme hrát to, co máme a soupeř nás trestá," vysvětloval Jánoš. „Hrozně nás to mrzí i kvůli těm fanouškům, co za námi přijeli. Moc si toho vážíme, jen těmi výkony to neoceníme," povzdychl si ostravský fotbalista.