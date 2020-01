Potřebujeme se před ligou nastartovat, ví útočník Baníku Smola

Tomáši, proti Dunajské Stredě jste byli asi herně lepší, ale znovu jste nevyhráli. Proč?

První poločas byl z naší strany hodně dobrý. Drželi jsme balon, přehrávali jsme je, ale to co nás asi trápí posledních 14 dní nejvíc je útočná fáze. Nedostáváme se moc do šancí, nehrajeme takový ten nátlakový fotbal, chybí víc centrů do vápna a zdá se, že nám schází i větší chuť do zakončení. Druhý poločas byl takový..., dostali jsme zbytečný gól, ale to se stane. Lašty (Jan Laštůvka) udělal chybu, on to ví, a pak to bylo takové rozhárané, nahoru dolů, hodně ztrát. Jednu jsem potrestal, ale celkově bylo to ve druhém poločase hodně nepřesné.

Tušil jsi, že vám jejich obránce namaže?

Netušil jsem, že namaže, ale tušil jsem, kam to bude chtít hrát. Nedal balonu dostatečnou razanci. Naopak já jsem tam udělal krok už dřív, k čemuž nás trenér nabádá, a využil jsem toho.

Jak se vám líbí soustředění na Maltě?

Musím to pochválit, hotel je super, jediné negativum je těch pětadvacet minut cesty. Silnice jsou tady fakt hrozné a řidiči, k nim nemám slov. Je to zdlouhavé. Ale tréninkový plac je úplně super, takže maximální spokojenost. Obsazení turnaje je taky kvalitní. Myslím si, že to je přínos pro českou i slovenskou ligu.

Nedaří se vám vítězit. Netrápí vás to už?

Tak jako..., každý chce vyhrávat, každého štve, když nevyhraje, přestože vedete ve 12. minutě 2:0. Bylo to s Brnem skvěle rozehrané, přesto jsme prohráli 2:3. Proti Dunajské remíza, prohráli jsme na penalty, to už je loterie. Ale taky jsme ten zápas mohli zvládnout lépe.

Do ligy zbývá zhruba dva týdny. Jak z té výsledkové mizérie ven?

Myslím si, že jsme zkušený tým, abychom si to nějak moc nepřipouštěli, nebyli psychicky dole. Ale na druhou stranu si taky uvědomujeme, že se musíme na ligu nastartovat, abychom byli pozitivně naladění. Máme tady před sebou ještě dva přáteláky (ve čtvrtek proti místnímu Birkiriki FC, v úterý 4. února proti norskému Stabaeku), zapracujeme na tom, něco si vyzkoušíme. Od toho přáteláky jsou, liga bude trochu o něčem jiném.