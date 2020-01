Nikam! Číňanky kvůli koronaviru nekompromisně zavřeli v australském hotelu. Problém řeší i sjezdaři

V hotelu v Brisbane zůstane až do 5. února uzavřen fotbalový tým Číňanek, které přijely do Austrálie hrát olympijskou kvalifikaci. Důvod? Izolace kvůli novému typu koronaviru. Ten ohrožuje i další sportovní akce.

Kvalifikace fotbalistek byla do Austrálie narychlo přesunuta z Číny po propuknutí aktuálních problémů. Ke karanténě Číňanek přispělo to, že se 22. ledna ocitly v kriticky postiženém Wu-chanu, odkud byla kvalifikace nejprve přesunuta do Nan-ťingu a pak do Sydney. Vedle Číny a Austrálie skupinu tvoří i Thajsko a Tchaj-wan.

Jenže problém přetrvává. Aktuální nařízení australských úřadů hovoří o tom, že každý, kdo se ocitne v bezprostřední blízkostí potvrzených případů nemoci, musí na dva týdny do izolace. To se nyní vztahuje na celkem dvaatřicetičlennou čínskou fotbalovou výpravu, která musí setrvat v hotelu.

Kvůli koronaviru byly v Číně zrušeny dva rychlostní závody Světového poháru mužů v alpském lyžování. Měly se uskutečnit 15. a 16. února v Jen-čchingu jako první oficiální zkoušky tratí pro olympijské hry v roce 2022. Na programu byl sjezd a superobří slalom.

Nejlidnatější země světa se připravovala na historicky vůbec první Světový pohár sjezdařů. "Přestože je riziko v Jen-čchingu malé, zdraví a dobré podmínky sportovců i všech účastníků jsou pro nás prioritou. Je také nezbytné, aby se sportovci mohli soustředit na svůj výkon i na nové tratě," uvedl dnes předseda FIS Gian Franco Kasper.

Lyžařky by si měly neznámou sjezdovku vyzkoušet v rámci Světového poháru příští rok v březnu. Zda a případně kdy dostanou muži novou šanci, zatím není jasné. Ani to, jestli pořadatelství od Číny převezme jiné evropské středisko. Zájem měl rakouský Saalbach-Hinterglemm.

Kvůli zdravotním rizikům už byly z Číny přeloženy například olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek, zrušeno bylo halové mistrovství Asie v atletice či Hongkongský maraton.

Nový typ koronaviru, který se šíří z města Wu-chan, si vyžádal v Číně již 132 obětí. Celosvětově je více než 6000 případů nakažených, většina právě v Číně.