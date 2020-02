Ve fotbale je živo díky Slavii a velký respekt patří Budějovicím, říká trenér Žák

Někdejší fotbalový útočník Robert Žák se záhy po skončení hráčské kariéry vrhnul na trenérskou dráhu a v minulosti jako hlavní kouč působil ve třech prvoligových klubech - SK České Budějovice, FK SIAD Most a Bohemians Praha/Střížkov. Od jeho poslední ligové štace sice uplynulo už deset let, ale letos čtyřiapadesátiletý trenér nic neztratil ze své tehdejší energie. Muž excentrického vzhledu vede momentálně Slavii Karlovy Vary v ČFL, ale pozorně sleduje i novinky v nejvyšších sférách českého fotbalu. „Zdá se mi, že se dění hlavně díky pražské Slavii docela oživilo,“ konstatuje bývalý kanonýr.

Během kariéry jste hrál právě i za Slavii Praha. Všímáte si událostí, které se pojí zrovna s klubem z Edenu?

Samozřejmě to vnímám. I fakt, že zásluhou Slavie se český mistr prosazuje v Evropě. Výkony týmu i jednotlivců se dostává zdejšímu fotbalu okysličení. Myslím, že je to příjemné oživení. Fotbal tak možná u nás sleduje více lidí, než předtím. A sponzoři se třeba nebojí vložit se nějakým způsobem do toho procesu.

Kdy jste si naposledy připomněl svoji slávistickou etapu?

Zrovna před pár dny v Ústí nad Labem, kdy jsem se při zápase Karlových Varů potkal s Jurajem Šimurkou, který je v Ústí asistentem trenéra. A spolu jsme kdysi byli právě ve Slavii. A rád jsem se pozdravil i s dalším ústeckým asistentem Petrem „Bédou" Vrabcem, s nímž se znám z ligy, když hrál za Spartu. A byl taky asistentem ve Slavii.

Asi svoje nejlepší hráčské období jste strávil v Českých Budějovicích. Pak jste tým taky trénoval v první lize. Máte stále vazby na jihočeský fotbal?

Jednak pocházím ze Strakonic, kde jsem bydlel a žijí tam rodiče. Jako hráč nejraději vzpomínám na jednu budějovickou sezonu, kdy se mi povedlo dát dvě minuty před koncem zápasu gól v Olomouci a tím jsme se zachránili v první lize. Při trenérském angažmá v Budějovicích jsem měl jako hráče v kádru i Davida Horejše, nynějšího kouče Dynama. Stejně tak Martina Vozábala, současného ředitele klubu. Povedlo se jim po postupu udělat dobrý kádr s vhodným doplněním pro první ligu. Podzim jim vyšel skvěle a teď eviduji, že přivedli i Granečného z Baníku Ostrava na hostování.

Jaké jsou vaše poznatky z dosavadní trenérské dráhy?

Většinou dostanete angažmá, když je nějaký tým předposlední nebo poslední a má takříkajíc vyrabovaný kádr. Bohužel, člověk si nemůže rozhodnout sám, co chce vzít. Někdy se to povede, někdy ne. Já jsem byl zrovna ve skupině, které se to nepovedlo. Ale život jde dál. I ten fotbalový.

Můžete přiblížit svoji karlovarskou současnost?

V Karlových Varech vedu tým s asistentem Danielem Drahokoupilem, který jako hráč získal pět titulů s pražskou Spartou. A pak byl asistentem při různých štacích. A ředitele klubu dělá Josef Němec, bývalý dlouholetý ligový fotbalista řady týmů. Je naším nadřízeným, ale takhle to nebereme. Kluci se učí hrát fotbal. Jako amatérský klub si nemůžeme dovolit hráče s profesionálními požadavky.