Tvrdá rána pro český sport! Kvůli koronaviru se omezují akce s účastí nad sto lidí

Podle podmínek daného nařízení bude možné sportovní akce pořádat bez účasti diváků. Sám Babiš připustil, že by tato varianta možná byla. "Bez diváků by se asi konat mohly. Je na klubech, jak si to zorganizují," poznamenal na tiskové konferenci po jednání rady.

Je ale otázka, zda se do limitu sto lidí vejdou zápasy profesionálních soutěží. Jen součet hráčů a členů realizačních týmů se blíží sedmdesátce a k tomu je třeba připočíst organizační, pořadatelské a bezpečnostní složky. A v případě televizního zápasu jsou na místě další desítky lidí zajišťující přenos.

Zápasy organizované FAČR se kvůli koronaviru zatím nebudou odkládat

FAČR

Asociace svolávají krizové schůzky

Nařízení by jako první mohlo ovlivnit extraligové zápasy předkola play off mezi Olomoucí a Zlínem, který má začít v 17:00, a Hradce Králové s Karlovými Vary, jehož začátek byl plánován na 19:00. „Svoláváme krizovou schůzku a budeme řešit plán a řešení. Nyní vám více neřeknu," reagoval šéf hokejové Tipsport extraligy Josef Řezníček.

Vedení hokejového svazu o dalším postupu informovalo na mimořádném brífinku po 13 hodině. Zápasy hokejové extraligy se uskuteční dle plánovaného rozpisu. Počet diváků ale nesmí překročit sto lidí. Oznámil to Tomáš Král, prezident Českého svazu ledního hokeje. "Do tohoto čísla se nepočítají hráči ani lidé, kteří zajišťují zápas, pořadatelé. Netýká se to ani novinářů. Ti všichni se do 100 osob nepočítají," uvedl nejprve Král. Nicméně tato úvaha může být mylná. Čeká se na upřesnění od příslušných orgánů. Možné je podle posledních zpráv i předčasné ukončení soutěže.

O dopadech opatření jednal bezprostředně po zasedání bezpečnostní rady výkonný výbor Fotbalové asociace ČR, který se sešel v 10 hodin. FAČR rozhodla, že soutěžní zápasy nižších fotbalových soutěží se neruší, pořadatel, tedy domácí klub, je však povinen zabezpečit, že se utkání nezúčastní víc než 100 osob. Týká se to všech střetnutí organizovaných FAČR, krajskými a okresními fotbalovými svazy.

První a druhá fotbalová liga spadá do gesce LFA, která se má sejít ve středu.

Na základě rohodnutí Bezpečnostní rady státu vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí:



Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší;

pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob — Jan Pauly (@honza_pauly) March 10, 2020

„Tradiční vyhlášení ankety Fotbalista roku plánované letos na 22. března do Vinohradského divadla v Praze se ale neuskuteční," potvrdil ředitel komunikace FAČR Michal Jurman.

V klubech nyní očekávají vyjasnění, zda se aktéři utkání mezi povolenou stovku počítají či nikoli. „Zatím nemáme tušení, zda se alespoň dohrávaný zápas s Libercem před prázdnými tribunami uskuteční. Čekáme na rozhodnutí Ligové fotbalové asociace," nemají podle mluvčího fotbalových Teplic Martina Kovaříka na Stínadlech jasno, jak to bude se středeční dohrávkou nejvyšší fotbalové soutěže.

Čekáme na pokyny příslušných orgánů LFA a FAČR. Jakmile je dostaneme, budeme vás informovat o konkrétních důsledcích tohoto rozhodnutí Bezpečnostní rady státu... https://t.co/2Tsz9jxaKj — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) March 10, 2020

Šlágrem fotbalové ligy má být nedělní zápas Sparty s Plzní, kde už promptně na vyhlášený zákaz reagovali. „S okamžitou platností pozastavujeme prodej vstupenek na nedělní zápas na Spartě i na následující domácí utkání s Mladou Boleslaví. Situací se samozřejmě dál zabýváme," oznamoval mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Pro letenský klub není mimořádná situace úplně nová. „Již před naším pohárovým zápasem s Baníkem jsme minulý týden probírali nejrůznější varianty, protože právě ve středu v den utkání také zasedala Bezpečnostní rada státu," poukazuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Stín pochybností se pochopitelně vznášel už nad nedělním derby na Slavii, které se ještě v Edenu odehrálo před vyprodaným hledištěm.

Spartu navíc ještě čeká dubnové semifinále MOL Cupu, shodou okolností také proti Plzni. Termínů začne valem ubývat...

„Situaci samozřejmě intenzivně sledujeme. Všechny sportovní kluby jsou teď v situaci, kdy se budou muset řídit nadřízenými orgány. Teď tedy očekáváme rozhodnutí LFA ohledně prvního týmu a FAČR ohledně našeho béčka a mládeže," shrnuje Kasík.

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu pořádání sportovních akcí nad 100 lidí čekáme na vyjádření ze strany LFA ohledně následujících utkání. Ve středu zasedne ligový výbor, kde se aktuální situace bude řešit. O dalším vývoji vás budeme informovat. pic.twitter.com/P3DZhWyls8 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 10, 2020

„Hrát zápasy bez lidí nemá smysl. Lepší zápasy odložit a počkat," měl jasno trenér mistrovské Slavie Jindřich Trpišovský, který byl moc a moc rád, že se derby pražských „S" v neděli odehrálo ve vyprodaném Edenu a před patřičnou kulisou. „To, co se na tribunách dělo hlavně ve druhé půli, bylo úžasné. Takový Hellebrand stal vykulený uprostřed kabiny a měl oči navrch hlavy," přidával kouč ligového lídra, na jehož mužstvo čeká v sobotu další těžká zkouška v Mladé Boleslavi.

"Právě sedíme a řešíme, co s utkáním se Slavií bude," potvrzoval mluvčí Středočechů Jiří Koros, že ve všech ligových klubech se momentálně intenzivně jedná.

Lyžaři zrušili všechny závody

Výkonný výbor Svazu lyžařů ČR pro výše zmíněné skutečnosti rozhodl o zrušení všech lyžařských a snowboardových závodů napříč jednotlivými disciplínami, které měly být organizovány jeho odbornými sportovními úseky, nebo se svaz či úseky na jejich organizaci měly podílet. A to po dobu platnosti mimořádného opatření.

„Zrušení platí do odvolání zákazu veškerých společenských akcí s účastí nad sto osob. S ohledem na to, že aktuální zimní sezona má před sebou poslední tři víkendy, kalkulujeme i s variantou, že se v tomto ročníku s velkou pravděpodobností už žádné závody na našem území bohužel neuskuteční," uvedl prezident svazu Lukáš Heřmanský.

V plánu původně měl být 93. ročník Hančova memoriálu na Horních Mísečkách, v jehož rámci měli běžci bojovat 28. a 29. března o tituly ve sprintech a v závodech na 30 km žen a 50 mužů volnou technikou. Sjezdaři měli jet mistrovství republiky ve slalomu a obřím slalomu 27. a 28. března na Černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně.

Najisto skončily domácí biatlonové závody v této sezoně. Neuskuteční se ani loučení se zimou v Jablonci, kde se exhibice jezdila i jako mistrovství republiky v super sprintu a letos se měla konat 25. března

Český svaz biatlonu odvolal i páté kolo Českého poháru v Harrachově, které se mělo konat 13. až 15. března. "V důsledku to znamená, že sezona pro nás právě skončila," uvedl ředitel soutěží Českého poháru dorostu a dospělých Vlastimil Vávra na svazovém webu.

Biatlonisté pokračují na mezinárodní scéně. Reprezentace je ve finském Kontiolahti, kde se od čtvrtka koná Světový pohár. Příští týden je v plánu finále seriálu v Oslu. Juniorům začíná ve středu mistrovství Evropy v rakouském Hochfilzenu.

MMA se přesouvá, paralympici zrušili galavečer

V sobotu měl proběhnout jeden z největších MMA galavečerů v Česku - OKTAGON MMA v Ostravě, kam mělo dorazit okolo 11 tisíc fanoušků. Nebude. „Jde o čerstvou informaci, kterou budeme nyní řešit. Nařízením se musíme řídit, tím je turnaj do odvolání přesunut, ne zrušen, galavečer přesuneme na jiný termín. Turnaj bude uskutečněn v nejbližším možném termínu a lístky zůstávají v platnosti," vyjádřil se Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

Zákaz sportovních akcí dopadl i na běžecké závody. O osudu Pražského půlmaratonu naplánovaného na 28. března rozhodne pořadatel nejpozději ve středu. Florbalové soutěže budou i po opatřeních kvůli koronaviru pokračovat, pořadatel ale musí zajistit, aby v hale nebylo více než 100 osob.

Český paralympijský výbor s odvoláním na vládní nařízení zrušil úterní galavečer k vyhlášení ankety Nejlepší handicapovaný sportovec.

Neuskuteční se rovněž finále plaveckého MČR družstev, které se mělo konat o nadcházejícím víkendu v Pardubicích.