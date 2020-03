Tvrdá rána pro český sport! Kvůli koronaviru se ruší akce s účastí nad sto lidí

Podle podmínek daného nařízení bude možné sportovní akce pořádat bez účasti diváků. Sám Babiš připustil, že by tato varianta možná byla. "Bez diváků by se asi konat mohly. Je na klubech, jak si to zorganizují," poznamenal na tiskové konferenci po jednání rady.

Je ale otázka, zda se do limitu sto lidí vejdou zápasy profesionálních soutěží. Jen součet hráčů a členů realizačních týmů se blíží sedmdesátce a k tomu je třeba připočíst organizační, pořadatelské a bezpečnostní složky. A v případě televizního zápasu jsou na místě další desítky lidí zajišťující přenos.

Extraliga svolala krizovou schůzku

Nařízení by jako první mohlo ovlivnit extraligové zápasy předkola play off mezi Olomoucí a Zlínem, který měl začít v 17:00, a Hradce Králové s Karlovými Vary, jehož začátek byl plánován na 19:00. „Sedíme společně a posloucháme tiskovou konferenci, svoláváme krizovou schůzku a budeme řešit plán a řešení. Nyní vám více neřeknu," reagoval šéf hokejové Tipsport extraligy Josef Řezníček.

K situaci se vyjádřila také hokejová Sparta. „Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu všech kulturních a sportovních akcí nad 100 osob v rámci boje proti dalšímu šíření koronaviru respektujeme. Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech," uvedla k situaci generální manažerka HC Sparta Praha Barbora Snopková Haberová.

O dopadech opatření začala bezprostředně po zasedání bezpečnostní rady jednat rovněž fotbalová LFA a věc řeší i výkonný výbor FAČR, který se sešel v 10 hodin.

V klubech nyní očekávají vyjasnění, zda se aktéři utkání mezi povolenou stovku počítají či nikoli. „Zatím nemáme tušení, zda se alespoň dohrávaný zápas s Libercem před prázdnými tribunami uskuteční. Čekáme na rozhodnutí Ligové fotbalové asociace," nemají podle mluvčího fotbalových Teplic Martina Kovaříka na Stínadlech jasno, jak to bude se středeční dohrávkou nejvyšší fotbalové soutěže.

A LFA čeká na podrobnější informace a pokyny, které by měla dostat z vlády, Fotbalová asociace ČR rovněž. „Právě zasedá výkonný výbor, který se situací zabývá," informoval ředitel komunikace FAČR Michal Jurman.

Čekáme na pokyny příslušných orgánů LFA a FAČR. Jakmile je dostaneme, budeme vás informovat o konkrétních důsledcích tohoto rozhodnutí Bezpečnostní rady státu... https://t.co/2Tsz9jxaKj — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) March 10, 2020

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu pořádání sportovních akcí nad 100 lidí čekáme na vyjádření ze strany LFA ohledně následujících utkání. Ve středu zasedne ligový výbor, kde se aktuální situace bude řešit. O dalším vývoji vás budeme informovat. pic.twitter.com/P3DZhWyls8 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 10, 2020

Šlágrem fotbalové ligy měl být nedělní zápas Sparty s Plzní. Pro letenský klub není mimořádná situace úplně nová. „Již před naším pohárovým zápasem s Baníkem jsme minulý týden probírali nejrůznější varianty, protože právě ve středu v den utkání také zasedala Bezpečnostní rada státu," poukazuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Stín pochybností se pochopitelně vznášel také nad nedělním derby na Slavii, které se ještě v Edenu odehrálo před vyprodaným hledištěm.

Spartu navíc ještě čeká dubnové semifinále MOL Cupu, shodou okolností také proti Plzni. Termínů začne valem ubývat...

„Situaci samozřejmě intenzivně sledujeme. Všechny sportovní kluby jsou teď v situaci, kdy se budou muset řídit nadřízenými orgány. Teď tedy očekáváme rozhodnutí LFA ohledně prvního týmu a FAČR ohledně našeho béčka a mládeže," shrnuje Kasík.

„Hrát zápasy bez lidí nemá smysl. Lepší zápasy odložit a počkat," měl jasno trenér mistrovské Slavie Jindřich Trpišovský, který byl moc a moc rád, že se derby pražských „S" v neděli odehrálo ve vyprodaném Edenu a před patřičnou kulisou. „To, co se na tribunách dělo hlavně ve druhé půli, bylo úžasné. Takový Hellebrand stal vykulený uprostřed kabiny a měl oči navrch hlavy," přidával kouč ligového lídra, na jehož mužstvo čeká v sobotu další těžká zkouška v Mladé Boleslavi.

"Právě sedíme a řešíme, co s utkáním se Slavií bude," potvrzoval mluvčí Středočechů Jiří Koros, že ve všech ligových klubech se momentálně intenzivně jedná.

MMA se přesouvá

V sobotu měl proběhnout jeden z největších MMA galavečerů v Česku - OKTAGON MMA v Ostravě, kam mělo dorazit okolo 11 tisíc fanoušků. Nebude. „Jde o čerstvou informaci, kterou budeme nyní řešit. Nařízením se musíme řídit, tím je turnaj do odvolání přesunut, ne zrušen, galavečer přesuneme na jiný termín," vyjádřil se Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

Český paralympijský výbor s odvoláním na vládní nařízení zrušil úterní galavečer k vyhlášení ankety Nejlepší handicapovaný sportovec.