Na Moravě kvůli koronaviru odložili nižší fotbalové soutěže, v Čechách se zatím má hrát podle plánu

První a druhá liga zatím pokračují a nejbližší dvě kola se odehrají bez diváků, řídící orgán nižších soutěží na Moravě a ve Slezsku rozhodl jinak. Kluby se na řešení situace jednohlasně neshodly.

"Komise navrhla dvě možnosti pokračování. Buď podobně jako první a druhá liga v omezeném režimu se 100 účastníky, nebo odložení do konce března. Hlasování vyšlo zhruba půl na půl. Proto jsme nakonec rozhodli o odložení sami," citoval web frýdecko-místeckého klubu předsedu komise Pavla Nezvala.

Nižší soutěže na rozdíl od první ligy neomezuje červnový evropský šampionát. "Fotbal se má hrát pro fanoušky. K rozhodnutí nás nutí i situace, kdy města klubům uzavírají stadiony. Soutěž by byla neregulérní. Termínů není mnoho, ale jsme připraveni hrát případně do konce června, pokud by to situace vyžadovala. Euro nás na rozdíl od ligy nelimituje," uvedl Nezval.

"O dalším průběhu se bude jednat někdy na konci března podle aktuální situace. Ta je i v posledních dnech velmi proměnlivá. Soutěž je každopádně klubů a rozhodně budou přizvány ke spolurozhodování," dodal Nezval.

Na české straně se zatím žádné odklady v souvislosti s šířením nákazy koronaviru neplánují. "V tuhle chvíli platí, že normálně hrajeme, ale situace se může za dvě hodiny změnit," poznamenal pro Sport.cz Jan Hořejší, vedoucí sekretář Řídící komise pro Čechy.