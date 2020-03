FIFA doporučila zrušit i dubnové fotbalové přípravy

FIFA dnes zároveň zrušila povinnost pro kluby uvolňovat pro potřeby reprezentace hráče. "V současné době by zápasy představovaly nejen zdravotní riziko, ale byla by ohrožena i sportovní integrita, protože některé týmy by nebyly v nejsilnější sestavě," uvedla FIFA.

Již dříve mezinárodní federace odložila jihoamerickou a asijskou kvalifikaci o účast na mistrovství světa v Kataru. O osudu letního Eura a zatím přerušených evropských pohárů by měla UEFA rozhodnout v úterý.