Šéf japonského fotbalu měl pozitivní test na koronavirus

Předseda japonského fotbalového svazu Kózó Tašima měl pozitivní test na koronavirus. Dnes o tom informovala agentura Kjódó. Dvaašedesátiletý bývalý reprezentant je současně členem vedení Japonského olympijského výboru, který kvůli pandemii řeší budoucnost letních her v Tokiu.

Tašima v poslední době hodně cestoval, pracovně navštívil mimo jiné Velkou Británii, Nizozemsko a Spojené státy americké. Šlo především o setkání kvůli mistrovství světa fotbalistek, které bude Japonsko pořádat v roce 2023.

V Japonsku se novým typem koronaviru dosud nakazilo zhruba 1500 lidí a třicet z nich nemoci COVID-19 podlehlo. Země kvůli tomu mimo jiné omezila štafetu s olympijskou pochodní. Nejasný je také osud olympijských her, které by se měly v Tokiu uskutečnit od 24. července do 9. srpna.