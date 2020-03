Zámořská MLS odložila další zápasy

Zámořská fotbalová liga Major League Soccer (MLS) odložila kvůli šíření nového typu koronaviru další zápasy. Původně byla přerušena na měsíc téměř do poloviny dubna. Vedení soutěže chce znovu začít 10. května s cílem odehrát kompletní program. Informovala o tom agentura Reuters.

MLS musela zrušit ještě více utkání poté, co Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech v neděli vyhlásilo, že na příštích osm týdnů je zapovězeno shromažďování lidí do skupin přesahujících 50 osob. Každoroční finálový zápas MLS Cup by se mohl posunout z listopadu na prosinec, kdy se hrál už mezi lety 2012 až 2018.

Šíření nákazy koronavirem postihlo i další zámořské soutěže. V hokejové NHL se kempy otevřou nejdříve za měsíc a půl, zatímco basketbalová NBA se zastavila zatím minimálně na 30 dnů. Baseballová MLB začne místo 26. března nejdříve v polovině května.

Ve Spojených státech se onemocněním COVID-19 nakazilo přes 9500 lidí, z nichž 160 zemřelo.