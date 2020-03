Lize mistrů ještě dávají bookmakeři naději, španělské či italské lize už méně

Svět sportu je ochromen a fotbal není výjimkou.

Největší naději, že se nakonec dočká svého vítěze, má podle vypsaných kurzů polská Extraklasa (1,25:1). Liga mistrů, Evropská liga (1,5:1), Anglie (1,65:1) a česká liga (1,7:1) by také měly poznat svého mistra. Horší vyhlídky pak mají španělská (2:1) a pochopitelně hlavně italská (2,1:1) nejvyšší soutěž.

„Přeložení EURO vytvořilo prostor, aby se při určitém vývoji daly evropské fotbalové soutěže dohrát, u zámořských lig to patrně bude složitější. Velká neznámá je, jak bude postupovat Trumpova administrativa, jak rychle a jak intenzivní opatření bude zavádět," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

"Na druhou stranu americké sporty jsou obrovským byznysem, majitelé budou mít enormní snahu naskočit hned jak to bude možné a své ligy dohrát," dodává Hanák.

Na finále Davis Cupu snad dojde

Odklady se nevyhnuly ani tenisu. Wimbledon v původním termínu je podle bookmakerů hodně nepravděpodobný (2,75:1), Roland Garros posunuté na září má mnohem větší šanci (1,6:1). A listopadové finále Davis Cupu už by snad mohlo proběhnout bez problémů (1,25:1).

Přizpůsobit se musí i UCI a prestižní cyklistické závody. Pořádání Gira v květnu si asi nikdo moc představit nedovede. Tour de France ale snad proběhne (1,4:1), byť třeba v náhradním termínu. Zajímavostí by bylo, pokud by se pořadatelé z ASO dokázali adaptovat do té míry, že by Tour de France (30:1) či Vueltu (25:1) uspořádali online přes aplikaci Zwift, o čemž už se spekulovalo třeba v souvislosti s prologem na Giro d'Italia.