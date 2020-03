Fotbal chřadne! Jaká budoucnost čeká nižší soutěže v Česku?

Předčasný konec fotbalové sezony? Na Slovensku i v Anglii už odpískali kvůli celosvětové pandemie koronaviru nižší soutěže. Jaká je situace v Česku? Hrozí i zdejším soutěžím od třetí ligy až do „pralesa" to, že se předčasně ukončí? „Čekáme na výkonný výbor, který bude zasedat 7. dubna. Do té doby verdikt nepadne," říká Jan Hořejší, sekretář Řídicí komise soutěží pro Čechy, která má na starosti také dvě skupiny Fortuna ČFL a tři české divizní skupiny. Zatím je pokračování zmíněných soutěží odloženo.

Vynucená pauza zabrzdila fotbalové soutěže po celém světě. Všichni v Česku si uvědomují, že se hraje o víc než o body. Pandemie koronaviru je celosvětovým problémem, kdy umírají lidé, a tak je zdraví na prvním místě. Fanoušci i tak hltají každou zprávu, kdy by se třeba mohlo začít hrát. Odpovědi se ale zatím nedočkají.

„Po výkonném výboru budeme vědět víc, pak se i my budeme zabývat situací a rozhodneme, zda se naše soutěže dohrají," tvrdí Hořejší.

Samozřejmě i on vnímá, že se o nepříjemné situaci diskutuje na všech frontách. Podle Hořejšího je zhruba stejně početný zástup těch, co chtějí sezonu stůj co stůj dohrát, i těch, co by souhlasili s předčasným ukončením sezony. „Je to tak půl na půl," prozradí.

Otázek k řešení ohledně budoucnosti je hodně. Co když se soutěže rozjedou a u jednoho z hráčů se následně potvrdí nákaza koronavirem? Tým daného fotbalisty by musel do karantény a nemohl by hrát. Stejně jako soupeř. A co celek, s kterým hrálo zmíněné mužstvo o týden dříve? Také by šlo do karantény. Byly by pak kvůli nemoci hráče a karanténě týmy považovány za sestupující? Nelze predikovat, jak vše skončí, ale vše nahrává tomu, že při jasné prioritě lidského zdraví, to s fotbalem v této sezoně nevyhlíží dobře.

S prodlužující se pauzou bude navíc i nedostatek termínů. Hráči z profesionálních soutěží jsou schopní hrát v rytmu víkend – středa – víkend. Jenže v nižších soutěžích fotbalisté v drtivé většině chodí do zaměstnání a v současné kritické situaci lze čekat, že bude u nich práce na prvním místě. Takže hrát například šestkrát ČFL a divize ve středu, to by mohlo znamenat velký problém.

Navíc nejvyšší soutěž má do konce základní části šest kol, pak by měla být na programu nástavba. To ve Fortuna ČFL a divizích se odehrálo jediné kolo jarní části, a to ještě některé týmy kvůli nezpůsobilému terénu musely zápasy odkládat. Takže je před týmy čtrnáct a někdy i patnáct utkání. K tomu je třeba vnímat i omezený počet rozhodčích.

Jistá je jediná věc. Zda se nižší soutěže v této sezoně dohrají, to zůstane minimálně do 7. dubna velkou neznámou. „Všichni bychom byli rádi, aby se soutěže dohrály. Fotbal chybí všem, ale zdraví je na prvním místě. Musíme si počkat, jak to dopadne," dodává Hořejší.