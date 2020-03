Sparťanský záložník Vácha se ukázal fanouškům v netradiční roli

Bylo pro vás komentování něco jako milé zpestření. Přestávka v soutěžích musí být pro vás fotbalisty asi hodně nepříjemná, že?

Je to nepříjemný, člověk je zvyklý být každý den v tréninku, být v kolektivu a mít řízené tréninky. Takže individuální příprava, to udržování, je náročné. Je zákaz navštěvování sportovišť, všechno je to monotónní. Můžete běhat, posilovat s vlastní váhou. Ale není to úplně záživné.

Popište, jak se udržujete ve formě?

Zimní příprava se odmakala, takže aby někdo teď ztratil fyzičku, to by musel po celou dobu karantény úplně vypnout a nic nedělat. To je nereálné. Jsme sportovci, jsme zvyklí na pohyb a musíme najít nějaký kompromis, abychom se mohli udržovat. Osobně chodím běhat do lesa, kde je co nejméně lidí a cvičím doma.

Nejen sportovci sdílejí, jak si šli zaběhat ven do parku, kde se potkává vcelku dost lidí. Současná pravidla související s karanténou to minimálně nedoporučují. Co na to říkáte?

Venku se snažím být co nejkratší dobu, abych dodržoval všechny zásady. Mám z toho trochu i strach, protože, když vidím, jak se udělá hezky a kolik lidí je venku, kolik se jich shlukuje, tak mi to není příjemný. Lidi nedodržují to, co mají, tak se fakt snažím být venku co nejméně.

Ve volnu jste si teď vyzkoušel i novou roli, byl jste spolukomentátorem esports turnaje Entropiq Charity FIFA Cup? Bavilo vás to?

Na pár turnajích už jsem byl a viděl, jak to běží, taky jsem i nějaké aktivně hrál. Ale tohle byla pro mě novinka. Komentování se mi líbilo. Užil jsem si to. Večer, když jsem skončil, tak jsem si říkal, že to bylo sakra dlouhé. Měli jsme totiž schůzku už před turnajem, zkoušela se technika, přece jenom se to dělalo online, všichni jsme byli doma. Je to něco jiného, než když je to připravené ve studiu na jednom místě. Třeba bych se jednou mohl stát komentátorem, ale to je ještě daleká budoucnost.

Sestavy byly plné hvězd současnosti i minulosti. Hráč Sparty nasadil vedle nich do hry i největší talent současné Sparty - Adama Hložka, překvapilo vás to?

Vůbec ne. Kluci, co jsou hráči eSparty, Hložana v týmu mají. On sám esports taky hodně sleduje. Bylo hezký, když šel Hložan na hřiště. Bylo to fajn.

Sparťané Adam Hložek (vlevo) a Dávid Hancko oslavují gól proti Baníku.

Vlastimil Vacek, Právo

Zahrajete si hru FIFA i vy sám?

PlayStation hraju. Tenhle ročník FIFy jsem hrál, ale asi jen tři zápasy. já jsem si totiž řekl, že tenhle ročník vynechám a taky jsem to dodržel. I když je mi fotbal samozřejmě blízký. Všeobecně mě baví spíš střílečky.

Sparta má svůj tým, český reprezentant Jakub Jankto také. Neuvažujete i vy podobným směrem do budoucna?

Ještě nevím. Tahle myšlenka mě samozřejmě napadá, protože esports čeká velká budoucnost a myslím si, že to hodně lidí teprve pozná. Ve světě je to hodně rozšířené a hodně dobré.

Máte také svoji fotbalovou školu. Té asi současná situace moc nesvědčí, jak to s ní vypadá?

Samozřejmě čekáme, co nastane. Udělali jsme přesun z Ostré do Čelákovic, tam by měl být první ročník. Celkově už ale moje škola funguje šestý rok. Čekáme na každé rozhodnutí a uvidíme, jak se to vyvine. Kdyby mělo tohle všechno pokračovat, tak by to pro nás bylo nemilé, stejně tak pro děti, co mají mít prázdniny a co se na kempy přihlásily.