Stál proti Leicesteru, s týmem útočil na Premier League. Teď bývalý slávista trénuje na zahradě

V létě se prosadil do A-týmu Brentfordu FC, v této sezoně fotbalový záložník Jan Žambůrek nastřádal třináct startů ve druhé anglické lize. K tomu si 19letá naděje zahrála proti Leicesteru v Anglickém poháru. S londýnským klubem navíc bojoval o postup do Premier League. Všechno vypadalo skvěle. Pandemie koronaviru ale pozitivní vlnu smetla...

„Sezona pro mě byla úspěšná ve smyslu, že byla mojí premiérovou v áčku. Dostával jsem příležitost v lize, v FA Cupu jsem měl šanci zahrát si celý zápas proti Leicesteru. O to víc mě mrzí, že se fotbal zastavil. Zdraví je ale na první místě," říká Žambůrek.

V Brentfordu je druhým rokem. V létě 2018 se rozhodoval, jestli zůstane v dorostu Slavie nebo půjde za velkou výzvou a stane se součástí projektu Brentfordu, který cíleně připravuje teenagery pro dospělý fotbal. Byl na správné cestě. Tu však nyní zatarasil zrádný soupeř.

„Championship se odložila do konce dubna, máme zatím třítýdenní individuální plán. Běhání, posilovna, plus nám trenéři posílají přes sociální sítě videa z tréninků. Podle toho, jaké kdo má možnosti, se dostane k míči. Na druhou stranu je pro mě pauza možností nabrat svalovou hmotu a zapracovat na zrychlení," uvádí Žambůrek, který pobývá druhým rokem s islandským spoluhráčem v jedné z místních rodin. Za domem je travnatý pás, který využívají k tréninku. Na zahradě mají rotoped, udělali si improvizovanou posilovnu.

„Hřiště není veliké, povrch není nic moc. Ale pořád lepší než nic, skoro nikdo tam nechodí. Po snídani si dáváme menší trénink," popisuje mládežnický reprezentant, který nemohl odcestovat do Česka jako jeho český parťák Matěj Majka z B-týmu.

„Béčko ukončilo sezonu, kluci mohli odletět. Já nemůžu. Pořád je totiž teoretická možnost, že by se liga začala hrát. Kdybych odjel, musel bych být v Česku v karanténě, po návratu do Londýna také. V týmu je spousta cizinců, v každé zemi jsou jiná pravidla. O to komplikovanější všechno je," podotýká Žambůrek.

Přiznává, že vyhlášení ochranných opatření očekával na Ostrovech mnohem dříve. „Viděl jsem, co se děje v Itálii nebo v Česku. Bylo pro mě těžší trénovat, bál jsem se někam chodit. Přestal jsem jezdit hromadnou dopravou, s Islanďanem nás vozil na tréninky spoluhráč. Ve čtvrtek jsme museli jít nakoupit, člověk by si ale vůbec nevšiml, že nějaká karanténa je. Roušky a rukavice jsme měli jediní," nechápe český záložník.

Brentford měl sezonu skvělou rozjetou. Devět kol před koncem držel čtvrtou příčku, zaručují účast v baráži o Premier League. Žambůrek mohl být u historického úspěchu. „Mohlo to být na konci soutěže zajímavé, byli jsme blízko play off. Uvidíme, co dál. Anglické soutěže jsou ale náročné, hraje se každý třetí, čtvrtý den. Nevím, kde by se vzaly termíny," dodává teenager.