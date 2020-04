UEFA vyzvala k dohrání ligových soutěží. Ve hře jsou místa v příštím ročníku evropských pohárů

Evropská fotbalová unie vyzvala národní asociace, aby kvůli pandemii předčasně neukončovaly domácí soutěže. Takový postup v současné situaci považuje UEFA za unáhlený. Naopak by podle ní měla snaha všech směřovat k tomu, aby se ligy dohrály na hřišti, přičemž reálný termín restartu vidí až v červenci.

UEFA rozeslala dopis svým členům ve čtvrtek, pár hodin poté, co ukončil sezonu belgický svaz. Titul tam byl přidělen Bruggám, kde působí i český reprezentační útočník Michael Krmenčík.

"Zastavení soutěží by mělo být posledním východiskem," uvedli ve společném prohlášení zástupci UEFA, Evropské klubové asociace a sdružení evropských fotbalových soutěží. A vyzvali k trpělivosti.

"Jsme přesvědčeni, že můžeme fotbal restartovat v následujících měsících. Za jakých podmínek, to určí veřejné orgány. V této fázi je ale ukončení domácích soutěží unáhlené a neoprávněné," napsal šéf UEFA Aleksander Čeferin.

UEFA zároveň varovala, že příliš brzké rozhodnutí o ukončení soutěže by mohlo vést až k tomu, že daná národní asociace ztratí svá místa v příštím ročníku evropských pohárů. "Protože účast v klubových soutěžích je určena sportovním výsledkem dosaženým na konci kompletní domácí soutěže, její předčasné ukončení by splnění takové podmínky zpochybnilo," uvedla UEFA v prohlášení

UEFA kvůli pandemii koronaviru musela přesunout i mistrovství Evropy z letošního léta na příští rok. A odložila také červnové mezistátní zápasy, čímž vznikl prostor právě na dohrání domácích soutěží. Pracovní skupiny UEFA se nyní snaží vypracovat plán, jak by se dala prodloužit sezona třeba až do srpna.

"A po ukončení domácích lig bychom mohli obnovit evropské pohárové soutěže," uvedla UEFA. Podrobnosti by mohly být známy v polovině května. Kvůli šíření onemocnění COVID-19 se zastavily všechny fotbalové soutěže v Evropě s výjimkou běloruské ligy.

V české lize zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

Šéf ligy Dušan Svoboda v minulých dnech pro iSport.cz uvedl, že v úvahu připadají pouze dva scénáře. Liga se buď dohraje kompletně i s nadstavbou, nebo se ročník anuluje a mistr nebude vyhlášen. Zrušení nadstavbové části odmítl, liga by podle něj ztratila regulérnost. Dokončit soutěž pouze do 30. kola navrhla Slavia, jiné kluby ale upozorňují na to, že nejde v průběhu soutěže měnit její herní model.