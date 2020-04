Tati, co jsi mi to udělal? zhrozil se malý fanoušek, když zjistil, že není Ronaldo jako Ronaldo

Nejen oblíbeným hráčem ale i módní ikonou je pro leckteré mladé fotbalisty portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Jeho fanoušci se mu chtějí co nejvíce podobat, což je i případ jednoho anglického teenagera, jenž se svou rodinou fandí Chelsea. Svého otce proto požádal, jestli by mu na hlavě neudělal přesně tentýž účes, jaký nosí opora Juventusu Turín. To ale neměl dělat...